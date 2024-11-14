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"У Куп'янську ситуація вже давно розвивається негативно": депутат міськради Харкова Ревчук назвав причини

Тетяна Нижник
14 листопада, 2024 четвер
09:37
Війна з Росією Куп'янськ

Добровольці, які в 2022 році стали на захист батьківщини, дуже втомлені і потребують заміни

Зміст

Про це розповів депутат Харківської міської ради Артем Ревчук в етері "Еспресо".

"На те, що в Куп'янську ситуація розвивається негативно для нас, впливає багато факторів, зокрема управління військами та відсутність резервів. Добровольці втомлені, багато з них загинули або поранені, тому потрібні нові резерви. На жаль, держава не дуже справляється з цією проблемою, і керівництво, як зазначав Залужний, відсторонилося від неї. Якби були свіжі, добре підготовлені резерви, таких проблем не виникало б", - сказав депутат.

За його словами, люди на позиціях іноді пропускають ворога, що призводить до накопичення сил противника, як це сталося в Куп’янську. 

"Потрібно системно працювати над цим питанням, більше уваги приділяти мотивації військових. Не варто ловити їх на вулицях і кидати в буси, адже такі солдати не будуть ефективними. Мої хлопці кажуть, що привезені таким чином люди не мають бажання воювати, і це створює проблему самовільного залишення частин", - пояснив він.

  • Нагадаємо, у середу, 13 листопада, частина російських військ зуміла проникнути у місто Купʼянськ Харківської області.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
мобілізація
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
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