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Слово, об яке ламає язик окупант. Рецепт приготування паляниці
Паляниця – це смачний український домашній хліб. Він рятував українців у всі важкі часи, адже кожен українець знає ціну колоску пшениці
Інгредієнти для паляниці:
- кефір – дві склянки
- цукор – одна столова ложка
- сіль – одна чайна ложка
- спеції – за смаком
- сода – одна чайна ложка
- оцет – одна столова ложка
- борошно – 800 г
Покроковий рецепт приготування паляниці:
- додаємо до кефіру сіль, цукор, спеції, соду
- все добре перемішуємо
- додаємо борошно
- замішуємо тісто
- накриваємо рушником
- залишаємо на 10 хв.
- розділяємо тісто на рівні частини, залежно від розміру сковорідки
- сформовуємо паляниці завтовшки в палець
- обсмажуємо під кришкою на маленькому вогні та на сухій сковороді з двох боків
- готові паляниці накриваємо чистим рушником
- даємо постояти.
Смачного!
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