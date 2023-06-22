Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що оперативна група СБУ в Криму обстріляла ворога саме тоді, коли російські солдати намагались сісти в човен. На перехопленні чутно, що декілька ворожих військових отримали поранення та просять про допомогу.

"Співробітники СБУ зафіксували їхні переговори в момент роботи дрона і ми просто не могли не поділитися з вами цією прекрасною "оперою" поранених росіян. За нашою інформацією, викликані парамедики так і не допомогли…", - коментує СБУ.