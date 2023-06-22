"Памаґітє! У нас три 300-х!": СБУ показала ураження окупантів дроном і їхню перехоплену розмову
СБУ в Криму відпрацювали позицію росіян поблизу Херсона та опублікували перехоплення окупантів, які потрапили під обстріл ударного дрона
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що оперативна група СБУ в Криму обстріляла ворога саме тоді, коли російські солдати намагались сісти в човен. На перехопленні чутно, що декілька ворожих військових отримали поранення та просять про допомогу.
"Співробітники СБУ зафіксували їхні переговори в момент роботи дрона і ми просто не могли не поділитися з вами цією прекрасною "оперою" поранених росіян. За нашою інформацією, викликані парамедики так і не допомогли…", - коментує СБУ.
- 18 червня ГУР опублікувало перехоплення, у якому окупант розповів про великі втрати у ПВК Вагнера - за його словами, щодня тіла загиблих вагнерівців вивозять машинами.
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