"Пам'ятаю Кирила Тлявова, якого вбили поліцейські": українці у соцмережах обурилися фото з дитиною в однострої на святкуванні Дня поліції
МВС України банить користувачів, які вирішили нагадати поліції про вбитого ними п'ятирічного Кирила Тлявова
Про це повідомляє НВ.
Пресслужба відзвітувала про те, що дворічний Богдан Униченко прийшов на святкування Дня поліції в поліцейській формі. Навесні поліція знайшла його біля села Рагівка на Київщині, коли хлопчик загубився.
"Сьогодні малий у формі поліцейського завітав на свято з нагоди Дня поліції. І нам здається, він
трішечки підріс. Богданчику, ми раді тебе бачити, але більше не губися!", - написали представники МВС
У коментарях вирішили нагадати про те, що у травні 2019 року в Київській області п'ятирічний Кирило Тлявов потрапив в реанімацію з вогнепальним пораненням голови. За три дні він помер в лікарні.
За даними слідства, чоловіки заради розваги стріляли з вогнепальної зброї, в результаті чого дитина отримала поранення. До інциденту причетні четверо людей — двоє вже колишніх співробітників поліції, неповнолітній син одного з них і їхній товариш. Поліцейські були п'яні.Активістка Меланія Подоляк повідомила про масовий бан акаунтів у Twitter.
"Органи, діяльність яких ми оплачуємо, вважають нормальним банити нас в соцмережах за критику. майже всі юзери на скрінах були побанені офіційним акаунтом МВС", - написала вона.
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