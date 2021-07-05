"Пам'ятаю Кирила Тлявова, якого вбили поліцейські": українці у соцмережах обурилися фото з дитиною в однострої на святкуванні Дня поліції

Про це повідомляє НВ.



Пресслужба відзвітувала про те, що дворічний Богдан Униченко прийшов на святкування Дня поліції в поліцейській формі. Навесні поліція знайшла його біля села Рагівка на Київщині, коли хлопчик загубився.



"Сьогодні малий у формі поліцейського завітав на свято з нагоди Дня поліції. І нам здається, він

трішечки підріс. Богданчику, ми раді тебе бачити, але більше не губися!", - написали представники МВС



У коментарях вирішили нагадати про те, що у травні 2019 року в Київській області п'ятирічний Кирило Тлявов потрапив в реанімацію з вогнепальним пораненням голови. За три дні він помер в лікарні.

За даними слідства, чоловіки заради розваги стріляли з вогнепальної зброї, в результаті чого дитина отримала поранення. До інциденту причетні четверо людей — двоє вже колишніх співробітників поліції, неповнолітній син одного з них і їхній товариш. Поліцейські були п'яні.

Хто вбив Кирила Тлявова? — Соковите Авогадро (@Didux2288) July 5, 2021

В мене для вас погані новини: твіти побанених людей все одно всім видно ???? — таке шось (@pani_ukrainets) July 5, 2021

Активістка Меланія Подоляк повідомила про масовий бан акаунтів у Twitter."Органи, діяльність яких ми оплачуємо, вважають нормальним банити нас в соцмережах за критику. майже всі юзери на скрінах були побанені офіційним акаунтом МВС", - написала вона.