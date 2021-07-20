Пам'ятник Леніну з Черкащини продають на аукціоні, - мер Звенигородки
Звенигородська міська рада виставила на аукціон пам’ятник лідеру більшовиків Володимиру Леніну
Про це повідомив міський голова Звенигородки Олександр Саєнко, передає Укрінформ.
"Після революції 2014 року ми віддали скульптуру у військовий музей братам Бойкам. Там він лежав на зберіганні. Однак брати почали ініціюватипозови одне проти одного. Тоді на сесії було вирішено забрати Леніна», – розповів Саєнко.
Скульптура 3,8 метра у висоту. Пам’ятник вилитий з бронзи.
Під час перших торгів продати Леніна за ціною 247 тис. грн не вдалося. Тепер стартова ціна - 123 600 грн. Аукціон відбудеться 3 серпня.
"Гроші спрямуємо в бюджет. Купимо або зробимо за них щось корисне", – додав міський голова.
Пам’ятник Леніну у Звенигородці демонтували 22 лютого 2014 року.
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