"Пам'ятник стоїть, ракета вщент": на Дніпропетровщині російська ракета впала поряд із монументом радянському літаку
Увечері 3 травня на Дніпропетровщині російська ракета впала біля пам'ятника радянському літаку та розбилася, не пошкодивши монумент
Про це очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у телеграмі.
"Операція "демілітаризація". Ракета орків напередодні ввечері втрапила поряд з цим пам’ятником радянському літаку. Пам’ятник так і стоїть. Ракета вщент", - зауважив він.
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