"Пам'ятник стоїть, ракета вщент": на Дніпропетровщині російська ракета впала поряд із монументом радянському літаку

Про це очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив у телеграмі.



"Операція "демілітаризація". Ракета орків напередодні ввечері втрапила поряд з цим пам’ятником радянському літаку. Пам’ятник так і стоїть. Ракета вщент", - зауважив він.

1 травня Росія 1 травня обстріляла село на Дніпропетровщині, зачепило приватне подвір'я, поранено жінку.

Росіяни поцілили ракетою в склади агропідприємства у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

1 травня українські військові збили ще один російський безпілотник на Дніпропетровщині.

2 травня на Дніпропетровщині три російські ракети влучили в елеватор та свинокомплекс.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb