ЗСУ збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною
Українські військові у неділю, 1 травня, збили ще один російський безпілотник на Дніпропетровщині
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Добрий початок дня. Наші військові збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник", – йдеться в повідомленні.
- Зауважимо, що 1 травня російський безпілотник також збили над Одесою.
- У суботу, 30 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по фермерських складах у Дніпропетровській області.
Того ж дня голова облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти вранці обстріляли Дніпропетровську область.
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