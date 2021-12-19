Пандемія COVID-19 в Україні: 176 смертей, 2 тис. ушпиталень, 3,6 тис. заражень
За добу 18 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 3 602 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19
З них дітей - 390, медпрацівників - 49. Такими є дані Міністерства охорони здоров'я Україхни станом на ранок неділі, 19 грудня, інформує Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 2 129 осіб,
летальних випадків - 176,
одужало - 6 866 осіб.
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Найбільша кількість нових заражень, виявлених протягом минулої доби, має місце у таких регіонах:
Київ (374) та Київщина (274) - 648,
Дніпро і Дніпропетровщина - 236,
Львів та Львівщина - 221.
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