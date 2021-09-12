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Головна Коронавірус Пандемія COVID в Україні: 2 196 нових заражень, 22 - смертей. Тернопіль вийшов у ТОП-5 коронавірусних регіонів

Пандемія COVID в Україні: 2 196 нових заражень, 22 - смертей. Тернопіль вийшов у ТОП-5 коронавірусних регіонів

12 вересня, 2021 неділя
08:50
Коронавірус

За добу 11 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 196 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 236, медпрацівників - 35)

Про це ранком неділі, 12 вересня, сповістили у Міністерстві охорони здоров'я України, передає Еспресо.TV.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 1 257 осіб;
летальних випадків - 22;
одужало - 499 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР - 18 887 осіб,
методом ІФА - 3 099 осіб,
експрес-тестами - 16 716 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 316 619 осіб;
одужало - 2 221 110 осіб;
летальних випадків - 54 342;
проведено ПЛР-тестувань - 12 269 080.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (193), а також у Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.


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