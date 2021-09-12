Пандемія COVID в Україні: 2 196 нових заражень, 22 - смертей. Тернопіль вийшов у ТОП-5 коронавірусних регіонів

Про це ранком неділі, 12 вересня, сповістили у Міністерстві охорони здоров'я України, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 1 257 осіб;

летальних випадків - 22;

одужало - 499 осіб.



За добу протестовано:



методом ПЛР - 18 887 осіб,

методом ІФА - 3 099 осіб,

експрес-тестами - 16 716 осіб.



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За весь час пандемії в Україні:



захворіло - 2 316 619 осіб;

одужало - 2 221 110 осіб;

летальних випадків - 54 342;

проведено ПЛР-тестувань - 12 269 080.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (193), а також у Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.





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