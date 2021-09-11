Пандемія COVID в Україні: 3 869 нових випадків, 69 - смертельних. Найбільше заражень у Львові

Такими є дані МОЗ України на ранок 11 вересня, інформує Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 1 102 особи;

летальних випадків - 69;

одужало - 1 738 осіб.



За добу протестовано:



методом ПЛР - 33 162 особи,

методом ІФА - 7 879 осіб,

експрес-тестами - 24 364 особи.



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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській (379), у місті Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло - 2 314 423 особи;

одужало - 2 220 611 осіб;

летальних випадків - 54 320;

проведено ПЛР-тестувань - 12 250 193.





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