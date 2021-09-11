Пандемія COVID в Україні: 3 869 нових випадків, 69 - смертельних. Найбільше заражень у Львові
За добу 10 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 387, медпрацівників – 76)
Такими є дані МОЗ України на ранок 11 вересня, інформує Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 1 102 особи;
летальних випадків - 69;
одужало - 1 738 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР - 33 162 особи,
методом ІФА - 7 879 осіб,
експрес-тестами - 24 364 особи.
Читайте також: Вакцинація в 11 разів знижує ризик смерті від COVID, - Мінохорониздоров'я США
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована Львівській (379), у місті Київ (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 314 423 особи;
одужало - 2 220 611 осіб;
летальних випадків - 54 320;
проведено ПЛР-тестувань - 12 250 193.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.88
-
EUR
Купівля 31.41Продаж 31.8
- Актуальне
- Важливе