Пандемія COVID в Україні: 8 тис. нових заражень, 133 смерті. Запоріжжя вийшло у ТОП-5 коронавірусних регіонів
За добу 24 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 8 267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 715, медпрацівників - 157)
Такими є офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України станом на ранок суботи, 25 вересня 2021 року, передає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 2 035 осіб;
летальних випадків - 133;
одужало - 2 821 особа.
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За добу протестовано:
методом ПЛР - 39 360 осіб,
методом ІФА - 10 699 осіб,
експрес-тестами - 29 020 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 387 750 осіб;
одужало - 2 243 209 осіб;
летальних випадків - 55 557;
проведено ПЛР-тестувань - 12 673 213.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.
Запоріжжя, слід наголосити, зазвичай не є серед регіонів - лідерів з поширення коронавірусу.
Перша п'ятірка, до якої сьогодні увійшло місто Запоріжжя й Запорізька область, зазвичай складається з Києва, Харкова, Одеси, Львова та Дніпра (послідовність може бути іншою, варіативною).
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