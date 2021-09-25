Пандемія COVID в Україні: 8 тис. нових заражень, 133 смерті. Запоріжжя вийшло у ТОП-5 коронавірусних регіонів

Такими є офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України станом на ранок суботи, 25 вересня 2021 року, передає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 2 035 осіб;

летальних випадків - 133;

одужало - 2 821 особа.



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За добу протестовано:



методом ПЛР - 39 360 осіб,

методом ІФА - 10 699 осіб,

експрес-тестами - 29 020 осіб.



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За весь час пандемії в Україні:



захворіло - 2 387 750 осіб;

одужало - 2 243 209 осіб;

летальних випадків - 55 557;

проведено ПЛР-тестувань - 12 673 213.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.



Запоріжжя, слід наголосити, зазвичай не є серед регіонів - лідерів з поширення коронавірусу.



Перша п'ятірка, до якої сьогодні увійшло місто Запоріжжя й Запорізька область, зазвичай складається з Києва, Харкова, Одеси, Львова та Дніпра (послідовність може бути іншою, варіативною).





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