Пандемія COVID в Україні: за добу - 1 379 заражень, попереду всіх Харків

Про це із посиланням на ранкові дані неділі, 5 вересня, інформує Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 899 осіб;

летальних випадків - 17;

одужало - 407 осіб.



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За добу протестовано:



методом ПЛР - 16 146 осіб,

методом ІФА - 2 788 осіб,

експрес-тестами - 16 011 осіб.



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За увесь час пандемії в Україні:



захворіло - 2 297 534 особи;

одужало - 2 212 720 осіб;

летальних випадків - 53 983;

проведено ПЛР-тестувань - 12 097 306.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), місті Києві (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.

Перед цим три дні поспіль МОЗ давав дані про 2,5 тис. нових заражених щодня.





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