Пандемія COVID в Україні: за добу - 1 379 заражень, попереду всіх Харків
За добу 4 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 1 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 102, медпрацівників - 28)
Про це із посиланням на ранкові дані неділі, 5 вересня, інформує Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 899 осіб;
летальних випадків - 17;
одужало - 407 осіб.
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За добу протестовано:
методом ПЛР - 16 146 осіб,
методом ІФА - 2 788 осіб,
експрес-тестами - 16 011 осіб.
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За увесь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 297 534 особи;
одужало - 2 212 720 осіб;
летальних випадків - 53 983;
проведено ПЛР-тестувань - 12 097 306.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), місті Києві (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.
- Перед цим три дні поспіль МОЗ давав дані про 2,5 тис. нових заражених щодня.
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