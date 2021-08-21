Гірше, ніж в Албанії. Рівень вакцинації в України є найнижчим серед країн Європи
Охоплення населення України антикоронавірусними щепленнями досі тримається на рівні найменш розвинених країн Африки й Латинської Америки
Про це свідчать свіжі показники оксфордського проєкту Our World in Data, де в режимі реального часу збирається, ретельно аналізується й відображається за допомогою найрізноманітнішої, доступної у сприйнятті інфографіки вакцинальна статистика з усього світу, передає Еспресо.TV.
Принаймні одну дозу вакцини встигли отримати:
в Україні - 11,5% жителів,
в Молдові - 14,1%,
в Болгарії - 15,7%,
в Боснії і Герцеговині - 17,3%,
в Албанії - 26,6%.
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У Західній та Північній Європі таких вже 60-70% населення.
Західні сусіди України:
Польща - 50,1%,
Словаччина - 42,9%,
Угорщина - 58,9%,
Румунія - 26,8%.
Державна статистика Білорусі звітує про 28,41% щеплених по першому разу, але експерти сумніваються у достовірності цих даних.
У загальносвітовому вимірі одну дозу вакцини вже отримало 32,3% населення, а 24,3% повністю вакциновані.
Першість з вакцинації й надалі утримують багаті вуглеводнями арабські країни та передові держави Атлантики.
- Згідно із рішенням Міносвіти України, школи з вакцинованими вчителями можуть виграти нові комп'ютери.
- Наразі ж повністю (першою і другою дозами) щеплено не більше 35% вчителів.
- У тих навчальних закладах, де не буде 80% щеплень серед педагогів, з 1 вересня навчання проходитиме онлайн або змішано.
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