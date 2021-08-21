Гірше, ніж в Албанії. Рівень вакцинації в України є найнижчим серед країн Європи

Про це свідчать свіжі показники оксфордського проєкту Our World in Data, де в режимі реального часу збирається, ретельно аналізується й відображається за допомогою найрізноманітнішої, доступної у сприйнятті інфографіки вакцинальна статистика з усього світу, передає Еспресо.TV.



Принаймні одну дозу вакцини встигли отримати:



в Україні - 11,5% жителів,



в Молдові - 14,1%,



в Болгарії - 15,7%,



в Боснії і Герцеговині - 17,3%,



в Албанії - 26,6%.



Читайте також: Вакцинуватися чи ні. Встановлено, що впливає на вибір людини



У Західній та Північній Європі таких вже 60-70% населення.



Західні сусіди України:



Польща - 50,1%,



Словаччина - 42,9%,



Угорщина - 58,9%,



Румунія - 26,8%.



Державна статистика Білорусі звітує про 28,41% щеплених по першому разу, але експерти сумніваються у достовірності цих даних.



У загальносвітовому вимірі одну дозу вакцини вже отримало 32,3% населення, а 24,3% повністю вакциновані.



Першість з вакцинації й надалі утримують багаті вуглеводнями арабські країни та передові держави Атлантики.

Згідно із рішенням Міносвіти України, школи з вакцинованими вчителями можуть виграти нові комп'ютери.

Наразі ж повністю (першою і другою дозами) щеплено не більше 35% вчителів.

У тих навчальних закладах, де не буде 80% щеплень серед педагогів, з 1 вересня навчання проходитиме онлайн або змішано.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb