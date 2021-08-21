Школи з вакцинованими вчителями можуть виграти нові комп'ютери

Ввечері у п'ятницю, 20 серпня 2021 року через свій офіційний канал у Telegram відомство оголосило проведення конкурсу для шкіл "Вакциновані й відкриті", розповідає Еспресо.TV.



"У вашій школі вакцинували 80% працівників? Тоді подавайтесь на конкурс "Вакциновані й відкриті" та вигравайте комп’ютери, гарнітури та роутери для ваших безпечних закладів", - зазначається в повідомленні.







На учасників конкурсу чекають:



три суперпризи: набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці;



15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.



Будь-який представник школи може зареєструвати школу онлайн за посиланням.



Кінцевий час і день подання заявок - 23:59 середи, 29 вересня.



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Підсумки оголосять 3 жовтня 2021 року, на День вчителя.



"Усі учасники конкурсу отримають сертифікати про участь, а також гарантовані призи за публікацію про конкурс у своїх соціальних мережах під хештегами #ВакцинованіВідкриті", - обіцяють у Мінохорониздоров'я.

Нагадаємо, школи з менше ніж 80% вакцинованих педагогів з 1 вересня 2021 року працюватимуть онлайн або змішано.

За останніми даними Міносвіти, щеплено не більше 35% від загальної кількості українських вчителів.



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