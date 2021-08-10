Шкарлет заявив, що в Україні вакциновано до 35% шкільних вчителів
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що для вчителів не буде примусової вакцинації проти коронавірусу
Про це він заявив у ефірі 1+1.
"Примусово нікого не вакцинуватимуть. Можуть бути медичні показники., - заявив Шкарлет
За його словами, якщо не буде 80% щеплених, то навчання відбувається в дистанційному або змішаному режимі. Якщо ж показник вище 80%, то заклад зможе працювати під час локдауну.
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Шкарлет зауважив, що в Україні закінчили вакцинацію до 35% вчителів у закладах загальної середньої освіти.
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"Область від області відрізняється надто критично. Наприклад, Київська - це 90% щеплених. Житомирська і Львівська - понад 55%. Натомість Волинь - менше ніж 10%", - додав міністр.
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