Вакцинуватися чи ні. Встановлено, що впливає на вибір людини

Фахівці дослідили різні моделі поведінки людей і з'ясували найбільш дієву з них, передає Еспресо.TV.



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За інформацією BBC News Україна, ця модель враховує п'ять психологічних чинників.

Довіра: впевненість людини в ефективності та безпеці вакцин і медичних інститутів, які їх пропонують, а також довіра до влади, яка проводить масову вакцинацію.

Усвідомлення: чи вважає людина хворобу серйозним ризиком для свого здоров'я.

Дослідження: бажання людини шукати інформацію про щеплення та зважувати всі "за" й "проти".

Зручність: чи легко людині отримати вакцину.

Колективна відповідальність: готовність захистити інших, вакцинувавшись самому.

"Звичайно, інші чинники також є. Нещодавнє дослідження Оксфордського університету показало, що страх перед голкою є серйозним бар'єром для майже 10% населення. Але наведена вище модель охоплює найпоширеніші причини вагань", - наголошується у повідомленні.



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