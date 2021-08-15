Вакцинуватися чи ні. Встановлено, що впливає на вибір людини
Вчені почали вивчати сумніви у вакцинації задовго до спалаху пандемії COVID-19
Фахівці дослідили різні моделі поведінки людей і з'ясували найбільш дієву з них, передає Еспресо.TV.
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За інформацією BBC News Україна, ця модель враховує п'ять психологічних чинників.
- Довіра: впевненість людини в ефективності та безпеці вакцин і медичних інститутів, які їх пропонують, а також довіра до влади, яка проводить масову вакцинацію.
- Усвідомлення: чи вважає людина хворобу серйозним ризиком для свого здоров'я.
- Дослідження: бажання людини шукати інформацію про щеплення та зважувати всі "за" й "проти".
- Зручність: чи легко людині отримати вакцину.
- Колективна відповідальність: готовність захистити інших, вакцинувавшись самому.
"Звичайно, інші чинники також є. Нещодавнє дослідження Оксфордського університету показало, що страх перед голкою є серйозним бар'єром для майже 10% населення. Але наведена вище модель охоплює найпоширеніші причини вагань", - наголошується у повідомленні.
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