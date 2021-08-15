Якими вакцинами найбільше щепляться українці. Статистика від МОЗ

У ній перераховано використоувувані в Україні вакцини та кількість здійснених ними щеплень, розповідає Еспресо.TV.



Загальна кількість вакцинувань (і вперше, і вдруге):



"Комірнаті" / "Пфайзер" - 1 511 192,



"Короновак" / "Сіновак" - 1 274 011,



"Модерна" - 1 016 645,



"Ковішелд" / "Астразенека" - 487 187,



"Астразенека" - 390 488,



"Ясссен" / "Джонсон енд Джонсон" - 11 497.



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Останньої доби найбільше щеплень проведено "Пфайзером".





Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року.

Щеплення проводилось 539 мобільними бригадами з імунізації, 1 545 пунктами щеплення та 376 центрами вакцинації населення.



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