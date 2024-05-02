Російськими обстрілами пошкоджена половина енергосистеми України, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що половина української енергосистеми пошкоджена внаслідок російських обстрілів, проте Україна тримається та продовжує вести бойові дії
Про це він розповів в інтерв'ю для Foreign Policy.
"Половина нашої енергетичної системи пошкоджена, а ми все ще повинні керувати країною, вести військові дії й збирати підтримку всього світу", - наголосив міністр.
За його словами, російські балістичні ракети - велика проблема війни. Кулеба зазначив, що "якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичної руйнації, вона виглядала б набагато гірше, ніж Україна".
"Останнім часом вони переважно використовуються для руйнування нашої енергетичної системи. Ми тримаємося, бо багато чого навчилися. Ми стійкі, знаємо, що таке ставки", - сказав очільник українського МЗС.
- 28 квітня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що від 24 лютого 2022 року російські війська вже майже 180 разів атакувала українські теплоелектростанції.
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