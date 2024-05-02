Російськими обстрілами пошкоджена половина енергосистеми України, - Кулеба

Про це він розповів в інтерв'ю для Foreign Policy.

"Половина нашої енергетичної системи пошкоджена, а ми все ще повинні керувати країною, вести військові дії й збирати підтримку всього світу", - наголосив міністр.

За його словами, російські балістичні ракети - велика проблема війни. Кулеба зазначив, що "якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичної руйнації, вона виглядала б набагато гірше, ніж Україна".

"Останнім часом вони переважно використовуються для руйнування нашої енергетичної системи. Ми тримаємося, бо багато чого навчилися. Ми стійкі, знаємо, що таке ставки", - сказав очільник українського МЗС.