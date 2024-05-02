Під Маріуполем на скупчення окупантів упали уламки російської ракети від ППО, загарбники вивезли звідти зброю, - Андрющенко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вчора, 1 травня, в Маріуполі прогриміли вибухи. Росіяни двічі намагалися збити щось, що рухалося в бік Ростовської області. Наші люди бачили проліт ракет, а потім російська ППО влучно впала уламками у місце концентрації російських окупантів під Маріуполем, неподалік Невського. Потім їм стало дуже тривожно через це, і вони масово перебазували звідти оперативно-тактичні склади зі зброєю й частково свій особовий склад на лівобережжя Маріуполя, якомога далі від загрози. Тому що вони очікували, що буде повторний удар", - наголосив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, у місті почалися контрпартизанські заходи, окупанти посилили перевірки автівок.

"Було перекрито головний проспект. Усі машини, які рухалися з напрямку, де було падіння уламків ППО, зупиняли й перевіряли автівки й документи. Тобто вчора у Маріуполі було дуже тривожно окупантам", - додав Андрющенко.