Під Маріуполем на скупчення окупантів упали уламки російської ракети від ППО, загарбники вивезли звідти зброю, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що окупанти перебазували оперативно-тактичні склади зі зброєю й частково свій особовий склад з Невського на лівобережжя Маріуполя
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Вчора, 1 травня, в Маріуполі прогриміли вибухи. Росіяни двічі намагалися збити щось, що рухалося в бік Ростовської області. Наші люди бачили проліт ракет, а потім російська ППО влучно впала уламками у місце концентрації російських окупантів під Маріуполем, неподалік Невського. Потім їм стало дуже тривожно через це, і вони масово перебазували звідти оперативно-тактичні склади зі зброєю й частково свій особовий склад на лівобережжя Маріуполя, якомога далі від загрози. Тому що вони очікували, що буде повторний удар", - наголосив Андрющенко.
За словами радника міського голови Маріуполя, у місті почалися контрпартизанські заходи, окупанти посилили перевірки автівок.
"Було перекрито головний проспект. Усі машини, які рухалися з напрямку, де було падіння уламків ППО, зупиняли й перевіряли автівки й документи. Тобто вчора у Маріуполі було дуже тривожно окупантам", - додав Андрющенко.
- 24 квітня агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували, що в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни міняють місця дислокації своєї техніки, щоб уникнути ударів ЗСУ.
- Вранці, 1 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі було чутно вибухи.
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