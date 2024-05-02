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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Армія РФ за добу втратила 4 засоби ППО, 20 танків і понад 1000 військових, - Генштаб
Оновлено

Армія РФ за добу втратила 4 засоби ППО, 20 танків і понад 1000 військових, - Генштаб

2 травня, 2024 четвер
07:23
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Українські захисники відбили найбільше атак російських окупантів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках і ліквідували ще 1030 військових РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 470 870 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 7332 (+20) од,
  • бойових броньованих машин - 14 096 (+29) од,
  • артилерійських систем – 12 044 (+20) од,
  • РСЗВ – 1053 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 784 (+4) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9561 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 224 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1988 (+8) од.

Ситуація на фронті: за добу відбулося 121 боєзіткнення. Де окупанти атакували найбільше

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 14 атак, здійснених противником в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 39 атак в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 9 безрезультатних атак на позиції наших військ.

Обстріли України

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків, Золочів, Глибоке, Велика Данилівка, Слобожанське, Куп’янськ, Борова Харківської області; Диліївка, Соловйове, Очеретине, Новоселівка, Прогрес, Уманське, Желанне, Новожеланне, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Лобкове, Оріхів Запорізької області; Ольгівка, Тягинка, Велетенське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ураження об'єктів окупантів

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БПЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника.

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Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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