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Словаччина надала захист ексгенпродюсеру каналу Медведчука Марчевському, якому Чехія закидає втручання у вибори, - ЗМІ

2 травня, 2024 четвер
06:51
Світ Прапор Словаччини

Словаччина надала тимчасовий захист проросійському пропагандисту і колишньому генеральному продюсеру телеканалу "112 Україна", що належав екснардепу-зраднику Віктору Медведчуку, Артему Марчевському

Про це повідомляє чеське видання Denik N.

Зазначається, що такий статус Марчевський отримав від Міністерства внутрішніх справ країни.

"Уряд Чехії вніс до санкційного списку Артема Марчевського, який, за даними спецслужб, намагався вплинути на європейські вибори, і розраховував анулювати його посвідку на проживання. Однак одного з керівників проросійської мережі впливу захищають в іншому місці - в сусідній Словаччині", - йдеться у повідомленні ЗМІ. 

Адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко також підтвердив виданню, що його клієнт наразі перебуває в Словаччині. До цього Марчевському відмовили в Чехії, яка запровадила проти нього санкції. У країні заблокували його активи, а також гроші на банківських рахунках.

Чехія підозрює Марчевського в тому, що він разом із Віктором Медведчуком очолював проросійську мережу впливу, яка фінансувала сайт Voice of Europe, що поширював проросійську пропаганду.

Очільник словацького МВС Матуш Шутай Ешток відмовився коментувати таке рішення свого відомства, однак там повідомили, що займаються справою Марчевського разом з розвідкою.

  • У Празі напередодні червневих виборів до Європарламенту чеська контррозвідка за сприяння Служби безпеки України викрила проросійську мережу впливу на євродепутатів очолювану кумом Путіна Медведчуком.
Теги:
Кримінал
Україна
Словаччина
журналісти
Віктор Медведчук
пропаганда
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