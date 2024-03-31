Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Медведчук впливав на депутатів Європарламенту: в Празі викрили його мережу, - Укрінформ

Медведчук впливав на депутатів Європарламенту: в Празі викрили його мережу, - Укрінформ

31 березня, 2024 неділя
14:28
Світ Чехія

У Празі напередодні червневих виборів до Європарламенту чеська контррозвідка за сприяння Служби безпеки України викрила проросійську мережу впливу на євродепутатів очолювану кумом Путіна Медведчуком

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на власні джерела.

За словами джерел, ця проросійська мережа платила політикам, щоб ті вихваляли Росію і Путіна в європейських ЗМІ, а також публікувала антиукраїнські та антиєвропейські дописи на своєму власному вебсайті "Голос Європи".

Її завданням, як стверджують джерела, було залучення якомога більшої кількості проросійських політиків до Європейського Парламенту.

Крім того, низка європейських політиків, які були прихильниками Путіна, наразі зазнали серйозного удару, адже чимало євродепутатів вимагають ретельного розслідування російського впливу та покарання для "колег", які відпрацьовували російські гроші.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Європарламент вимагає розслідувати діяльність російської мережі впливу, яку нібито очолює Медведчук. 

За даними чеської контррозвідки (BIS), оприлюдненими 27 березня, головними дійовими особами мережі впливу, що базувалась у центрі Праги й керувала проросійським новинним сайтом, який публікував антиєвропейські та антиукраїнські статті, були двоє українських бізнесменів, які мали вплив на інформаційне поле в Україні та тісні зв'язки з Росією.

Метою цієї групи впливу була робота проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України в Європейському Союзі. За даними чеської влади, 300-сторінковий звіт детально описує діяльність мережі, яку очолювали проросійський олігарх і політик Віктор Медведчук, звинувачений у державній зраді, та Артем Марчевський, колишній генеральний продюсер телеканалу "112 Україна".

  • 23 березня повідомлялось, що чеський уряд ухвалив рішення вислати з країни громадянина України Олександра Барабанова через ймовірну загрозу для нацбезпеки у зв’язку з його проросійськими поглядами.
Теги:
Україна
Росія
Чехія
Європарламент
Війна з Росією
Читайте також:
Радослав Сікорський
29 березня, 2024 п'ятниця
Чеська ініціатива: у Польщі заявили, що транспортування снарядів для України вже організовують
30 березня, 2024 субота
Росія вперше застосувала по Україні потужну авіабомбу ОДАБ-1500, - ЗМІ
Росіяни затримали 11 таджиків
29 березня, 2024 п'ятниця
Росіяни затримали 11 таджиків, які організували у Маріуполі дім молитви
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
31 березня
15:33
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Через слабкість Кремля теракти в Росії будуть продовжуватись, - генерал запасу СБУ Ягун
15:15
Азовське море
Путін наказав облаштовувати курорти в окупованому Приазов’ї
15:03
Буча
Друга річниця визволення Бучі: 514 жителів Київщини досі лишаються зниклими безвісти, 180 тіл - невпізнані
14:58
Король Чарльз
Король Чарльз відвідав великодню церковну службу
14:52
Кирило Буданов
"Може становити серйозну проблему": Буданов про будівництво росіянами залізниці на ТОТ
14:36
евакуація
Протягом березня з прифронтових територій Запорізької області евакуювали 30 людей
14:25
Оновлено
Укрзалізниця, тварини
Після випадку з нацгвардійцем та лабрадором Ермі у тамбурі Укрзалізниця удосконалить правила перевезення тварин
14:16
Папа Римський
"Всіх на всіх!": Папа Франциск закликав Україну та Росію до якнайширшого обміну усіх полонених
14:03
Анн Ідальго
Російським і білоруським спортсменам не будуть раді на Олімпіаді, - мер Парижа
14:02
OPINION
Олексій Панич
Тези про "пушкіністів" і "толстоєвських" не працюють на Заході
13:54
Віталій Кличко
Повторний наступ росіян на Київ: Кличко зробив заяву
13:32
Другий інцидент за тиждень: у США баржа врізалася в міст
13:30
Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший
Філіппіни реорганізують відомства з морської безпеки на тлі напруженості з Китаєм
13:05
Фінляндія
Очільниця МЗС Фінляндії допустила можливість введення військ в Україну в довгостроковій перспективі
13:02
Оновлено
Вірмено-азербайджанський кордон
Азербайджан заявив про накопичення військ Вірменії біля кордонів. В Єревані заперечили
12:57
крилата ракта "Калібр"
Буданов заявив, що росіяни накопичили "Калібри" й, імовірно, застосують їх найближчим часом
12:45
міст_потяг
На Житомирщині потяг наїхав на 17-річну дівчину: вона померла
12:32
хмара пилу
Німеччину та Швейцарію накрила хмара пилу із Сахари
12:27
порт
Росіяни намагаються захистити Чорноморський флот, встановлюючи баржі біля входу в порт у Новоросійську, - британська розвідка
12:04
Кирило Буданов
"Для нас це дуже вигідно": Буданов пояснив користь від рейдів російських добровольців для ЗСУ
12:01
OPINION
Валерій Пекар
Незалежність периферій поставить хрест на Росії
11:58
Ченс Пердомо
Актор серіалу "Покоління V" 27-річний Ченс Пердомо загинув унаслідок ДТП
11:28
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині затримали 51 особу за підозрою у зв'язках із ІДІЛ, - МВС
11:23
Окупанти вночі масовано обстріляли Борову на Харківщині: загинув 19-річний хлопець, є поранений
10:54
сирія бойовики
У Сирії на людному ринку вибухнув автомобіль: щонайменше семеро людей загинули і десятки поранені
10:27
Фукусіма
Делегації Китаю і Японії вперше обговорили скидання води з АЕС у Фукусімі
10:23
Франція
Франція поставить Україні сотні одиниць бронетехніки і ракети Aster
10:07
OPINION
Валерій Чалий
Справжню небезпеку приховує законопроєкт про спецмісії
09:47
Оновлено
Атака шахедів, ЗСУ
Росія атакувала Україну ракетами і "шахедами": під прицілом були Харків, Одещина, Львівщина і Херсонщина, є загиблий і поранені
09:43
російська армія, мобілізація
Путін підписав указ про весняний призов, планують прийняти на службу 150 тис. росіян
09:38
війна з Росією нафта ППО безпілотник
ISW: РФ не здатна належним чином захиститися від атак українських БПЛА
09:06
Чарльз Браун
США представили альтернативний план наземного наступу ЦАХАЛу на Рафах
08:57
обстріл, ППО
У Білгороді та області заявляють про нібито збиття "повітряних цілей": буцімто була пожежа та постраждалий
08:42
Ілон Маск
"Впаде і Одеса": Маск видав свій прогноз щодо війни в Україні
08:31
окупанти
На ТОТ Луганщини окупанти пропонують мешканцям до 100 тис. рублів за свідчення про нібито воєнні злочини українців
08:18
На фото: система ППО
Нічна атака РФ по Україні: Повітряні сили знищили 9 ворожих ракет і 9 "шахедів"
08:06
Інфографіка
На фото втрати окупантів
ЗСУ за добу ліквідували 650 військових і понад 170 одиниць техніки та зброї армії РФ, - Генштаб
08:04
OPINION
Володимир Ар'єв
У владі має залишитися тільки один?
08:00
Аналітика
Снаряди 155-мм США
Мільйон снарядів для України: коли Євросоюз виконає обіцянку, та як просувається "чеська ініціатива"
07:55
Літак. авіація, Польща
У Польщі підійняли військову авіацію під час ракетної атаки РФ по Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV