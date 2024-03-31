Медведчук впливав на депутатів Європарламенту: в Празі викрили його мережу, - Укрінформ

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на власні джерела.

За словами джерел, ця проросійська мережа платила політикам, щоб ті вихваляли Росію і Путіна в європейських ЗМІ, а також публікувала антиукраїнські та антиєвропейські дописи на своєму власному вебсайті "Голос Європи".

Її завданням, як стверджують джерела, було залучення якомога більшої кількості проросійських політиків до Європейського Парламенту.

Крім того, низка європейських політиків, які були прихильниками Путіна, наразі зазнали серйозного удару, адже чимало євродепутатів вимагають ретельного розслідування російського впливу та покарання для "колег", які відпрацьовували російські гроші.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Європарламент вимагає розслідувати діяльність російської мережі впливу, яку нібито очолює Медведчук.

За даними чеської контррозвідки (BIS), оприлюдненими 27 березня, головними дійовими особами мережі впливу, що базувалась у центрі Праги й керувала проросійським новинним сайтом, який публікував антиєвропейські та антиукраїнські статті, були двоє українських бізнесменів, які мали вплив на інформаційне поле в Україні та тісні зв'язки з Росією.

Метою цієї групи впливу була робота проти територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України в Європейському Союзі. За даними чеської влади, 300-сторінковий звіт детально описує діяльність мережі, яку очолювали проросійський олігарх і політик Віктор Медведчук, звинувачений у державній зраді, та Артем Марчевський, колишній генеральний продюсер телеканалу "112 Україна".