Чехія висилає з країни українця за поширення російської пропаганди
Чеський уряд ухвалив рішення вислати з країни громадянина України Олександра Барабанова через ймовірну загрозу для нацбезпеки у зв’язку з його проросійськими поглядами
Про це повідомляє Deník N.
Олександр Барабанову прибув з батьками до Чехії понад 20 років тому. Протягом останніх 10 років він поширював прокремлівські та антиукраїнські настрої в Чехії. Після анексії Криму він був одним з найвідоміших громадських діячів, які висловлювали російську точку зору на Україну в засобах масової інформації.
На підставі цього уряд Чеської Республіки ухвалив рішення відкликали постійну посвідку на проживання Барабанова та вислати його з країни.
У міністерстві внутрішніх справ Чехії заявили про побоювання щодо того, що Барабанов може становити загрозу національній безпеці країни, на основі отриманої від спецслужб інформації.
У виданні зазначили, що Олександр Барабанов вважає себе росіянином та одразу після Революції Гідності в Україні почав поширювати проросійські наративи довкола подій, в тому числі в ефірі чеських ЗМІ.
Барабанов у коментарі ЗМІ підтвердив таке рішення щодо його посвідки та заявив, що побоюється депортації в Україну, оскільки його можуть "затримати на кордоні та примусово відправити на фронт".
- 22 січня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія не буде повертати українців призовного віку, які перебувають на території країни, для мобілізації на Батьківщину.
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