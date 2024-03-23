Чехія висилає з країни українця за поширення російської пропаганди

Про це повідомляє Deník N.

Олександр Барабанову прибув з батьками до Чехії понад 20 років тому. Протягом останніх 10 років він поширював прокремлівські та антиукраїнські настрої в Чехії. Після анексії Криму він був одним з найвідоміших громадських діячів, які висловлювали російську точку зору на Україну в засобах масової інформації.

На підставі цього уряд Чеської Республіки ухвалив рішення відкликали постійну посвідку на проживання Барабанова та вислати його з країни.

У міністерстві внутрішніх справ Чехії заявили про побоювання щодо того, що Барабанов може становити загрозу національній безпеці країни, на основі отриманої від спецслужб інформації.

У виданні зазначили, що Олександр Барабанов вважає себе росіянином та одразу після Революції Гідності в Україні почав поширювати проросійські наративи довкола подій, в тому числі в ефірі чеських ЗМІ.

Барабанов у коментарі ЗМІ підтвердив таке рішення щодо його посвідки та заявив, що побоюється депортації в Україну, оскільки його можуть "затримати на кордоні та примусово відправити на фронт".