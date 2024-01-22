Чехія не повертатиме в Україну чоловіків призовного віку, - очільник МЗС
Чехія не буде повертати українців призовного віку, які перебувають на території країни, для мобілізації на Батьківщину
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише ČT24.
Він зауважив, що немає відповідних механізмів повернення.
"Таких механізмів немає, і вони, безумовно, не відповідали б міжнародному праву і зобов’язанням, які Чеська Республіка має на міжнародній арені", - сказав Ліпавський.
У матеріалі зазначено, що в Чехії зараз перебуває близько 200 тис. українських чоловіків, які мають різні види віз. Аби їх продовжити - потрібен чинний український паспорт.
Українці можуть подати заяву у відділенні міграційної служби в Празі для отримання нового паспорта. Однак представники служби можуть вимагати дійсний військовий квиток. Таким чином, процедура може виявити чоловіків, які переховуються від мобілізації за кордоном.
- У грудні міністр оборони Рустем Умєров казав, що Україна хотіла б призвати чоловіків, які живуть у Німеччині та інших країнах Європи як біженці. Однак у Німеччині заявили, що не видаватимуть Україні чоловіків призовного віку. У Міноборони пояснили, що Умєров говорив загалом про рекрутинг, а не механізм призову в ЗСУ чоловіків із-за кордону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.17
- EUR Купівля 40.88Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе