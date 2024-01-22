Чехія не повертатиме в Україну чоловіків призовного віку, - очільник МЗС

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише ČT24.

Він зауважив, що немає відповідних механізмів повернення.

"Таких механізмів немає, і вони, безумовно, не відповідали б міжнародному праву і зобов’язанням, які Чеська Республіка має на міжнародній арені", - сказав Ліпавський.

У матеріалі зазначено, що в Чехії зараз перебуває близько 200 тис. українських чоловіків, які мають різні види віз. Аби їх продовжити - потрібен чинний український паспорт.

Українці можуть подати заяву у відділенні міграційної служби в Празі для отримання нового паспорта. Однак представники служби можуть вимагати дійсний військовий квиток. Таким чином, процедура може виявити чоловіків, які переховуються від мобілізації за кордоном.