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У США поліція застрелила учня, який прийшов у школу зі зброєю

2 травня, 2024 четвер
08:31
Світ Поліція США - ілюстрація

У середу, 1 травня, у штаті Вісконсин у США поліція застрелила учня, який прийшов у місцеву середню школу зі зброєю. Йому не вдалося потрапити у навчальний заклад

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що під час стрілянини ніхто з учнів і персоналу не постраждав.

Влада описала учня як неповнолітнього хлопця, але не надала додаткової інформації про нього, тип зброї, яку він мав, а також про те, чи були постріли в бік поліції.

Після інциденту дітей і вчителів ще декілька годин тримали у школі. У четвер людям надаватимуть підтримку, а навчання відновиться у п’ятницю.

За даними некомерційної організації K-12 School Shooting Database, яка відстежує подібні події, в останні роки почастішали випадки стрілянини та застосування зброї в американських школах. Зокрема цього року сталося щонайменше 115 таких випадків, і в 82 із них хтось був поранений або вбитий.

  • Зокрема, наприкінці січня в американському місті Де-Мойн, штат Айова, троє людей розпочали стрілянину в школі для малозабезпечених дітей – двоє учнів зазнали смертельних поранень.
Теги:
Кримінал
поліція
США
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