У США поліція застрелила учня, який прийшов у школу зі зброєю
У середу, 1 травня, у штаті Вісконсин у США поліція застрелила учня, який прийшов у місцеву середню школу зі зброєю. Йому не вдалося потрапити у навчальний заклад
Про це пише The Guardian.
Зазначається, що під час стрілянини ніхто з учнів і персоналу не постраждав.
Влада описала учня як неповнолітнього хлопця, але не надала додаткової інформації про нього, тип зброї, яку він мав, а також про те, чи були постріли в бік поліції.
Після інциденту дітей і вчителів ще декілька годин тримали у школі. У четвер людям надаватимуть підтримку, а навчання відновиться у п’ятницю.
За даними некомерційної організації K-12 School Shooting Database, яка відстежує подібні події, в останні роки почастішали випадки стрілянини та застосування зброї в американських школах. Зокрема цього року сталося щонайменше 115 таких випадків, і в 82 із них хтось був поранений або вбитий.
- Зокрема, наприкінці січня в американському місті Де-Мойн, штат Айова, троє людей розпочали стрілянину в школі для малозабезпечених дітей – двоє учнів зазнали смертельних поранень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.43 Купівля 39.43Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.91
- Актуальне
- Важливе