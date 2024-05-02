У США поліція застрелила учня, який прийшов у школу зі зброєю

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що під час стрілянини ніхто з учнів і персоналу не постраждав.



Влада описала учня як неповнолітнього хлопця, але не надала додаткової інформації про нього, тип зброї, яку він мав, а також про те, чи були постріли в бік поліції.

Після інциденту дітей і вчителів ще декілька годин тримали у школі. У четвер людям надаватимуть підтримку, а навчання відновиться у п’ятницю.

За даними некомерційної організації K-12 School Shooting Database, яка відстежує подібні події, в останні роки почастішали випадки стрілянини та застосування зброї в американських школах. Зокрема цього року сталося щонайменше 115 таких випадків, і в 82 із них хтось був поранений або вбитий.