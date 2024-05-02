Трамп зізнався, що хотів приєднатися до натовпу в день штурму Капітолія

Про це інформує The Hill.

Зазначається, що перед секретною службою Трамп стверджував своє бажання відвідати Капітолій у день штурму, 6 січня, і заявив, що його відмову відвезти туди спричинив інцидент з офіцерами в його автомобілі.

"Я сидів позаду в автомобілі, і знаєте, що я сказав? Я сказав що хотів би поїхати туди, бо я бачив, як багато людей іде в тому напрямку", - заявив Трамп з трибуни під час передвиборчого заходу у штаті Вісконсин.

Він також зазначив, що охоронці йому відповіли: "Сер, краще, якщо ви цього не робитимете".

Також під час виступу Трамп активно критикував судові процеси проти нього й атакував законодавців, які розслідують події 6 січня.

"Пам’ятаєте, як говорили, що я напав на агента секретної служби біля автомобіля? Це не про мене. Я - коханець, не боєць, запам’ятайте це. І це правда, хлопці з секретної служби круті, молодші за мене, але всього на трохи", - зазначив Трамп.

Трамп також розкритикував свідчення Кессіді Гатчінсон, колишньої помічниці в Білому домі, яка розповідала Конгресу, що після своєї промови біля Білого дому Трамп спробував узяти керування автомобілем у свої руки, намагаючись спрямувати його до Капітолія.