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Трамп зізнався, що хотів приєднатися до натовпу в день штурму Капітолія

2 травня, 2024 четвер
06:58
Світ Дональд Трамп

Колишній президент США і кандидат від Республіканської партії на цьогорічні вибори Дональд Трамп зізнався, що в січні 2021 року хотів приєднатися до натовпу, який штурмував Капітолій

Про це інформує The Hill.

Зазначається, що перед секретною службою Трамп стверджував своє бажання відвідати Капітолій у день штурму, 6 січня, і заявив, що його відмову відвезти туди спричинив інцидент з офіцерами в його автомобілі.

"Я сидів позаду в автомобілі, і знаєте, що я сказав? Я сказав що хотів би поїхати туди, бо я бачив, як багато людей іде в тому напрямку", - заявив Трамп з трибуни під час передвиборчого заходу у штаті Вісконсин.

Він також зазначив, що охоронці йому відповіли: "Сер, краще, якщо ви цього не робитимете".

Також під час виступу Трамп активно критикував судові процеси проти нього й атакував законодавців, які розслідують події 6 січня.

"Пам’ятаєте, як говорили, що я напав на агента секретної служби біля автомобіля? Це не про мене. Я - коханець, не боєць, запам’ятайте це. І це правда, хлопці з секретної служби круті, молодші за мене, але всього на трохи", - зазначив Трамп.

Трамп також розкритикував свідчення Кессіді Гатчінсон, колишньої помічниці в Білому домі, яка розповідала Конгресу, що після своєї промови біля Білого дому Трамп спробував узяти керування автомобілем у свої руки, намагаючись спрямувати його до Капітолія.

  • У листопаді 2023 року суддя штату Колорадо постановила, що колишній президент Дональд Трамп "брав участь у заколоті" 6 січня 2021 року, але відхилила спробу викреслити його з виборчих бюлетенів на праймериз 2024 року.
  • 1 грудня стало відомо, що згідно з рішенням федерального апеляційного суду у Вашингтоні, округ Колумбія, колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від відповідальності за цивільними позовами, пов'язаними з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.
Теги:
Кримінал
Дональд Трамп
США
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