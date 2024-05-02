Трамп зізнався, що хотів приєднатися до натовпу в день штурму Капітолія
Колишній президент США і кандидат від Республіканської партії на цьогорічні вибори Дональд Трамп зізнався, що в січні 2021 року хотів приєднатися до натовпу, який штурмував Капітолій
Про це інформує The Hill.
Зазначається, що перед секретною службою Трамп стверджував своє бажання відвідати Капітолій у день штурму, 6 січня, і заявив, що його відмову відвезти туди спричинив інцидент з офіцерами в його автомобілі.
"Я сидів позаду в автомобілі, і знаєте, що я сказав? Я сказав що хотів би поїхати туди, бо я бачив, як багато людей іде в тому напрямку", - заявив Трамп з трибуни під час передвиборчого заходу у штаті Вісконсин.
Він також зазначив, що охоронці йому відповіли: "Сер, краще, якщо ви цього не робитимете".
Також під час виступу Трамп активно критикував судові процеси проти нього й атакував законодавців, які розслідують події 6 січня.
"Пам’ятаєте, як говорили, що я напав на агента секретної служби біля автомобіля? Це не про мене. Я - коханець, не боєць, запам’ятайте це. І це правда, хлопці з секретної служби круті, молодші за мене, але всього на трохи", - зазначив Трамп.
Трамп також розкритикував свідчення Кессіді Гатчінсон, колишньої помічниці в Білому домі, яка розповідала Конгресу, що після своєї промови біля Білого дому Трамп спробував узяти керування автомобілем у свої руки, намагаючись спрямувати його до Капітолія.
- У листопаді 2023 року суддя штату Колорадо постановила, що колишній президент Дональд Трамп "брав участь у заколоті" 6 січня 2021 року, але відхилила спробу викреслити його з виборчих бюлетенів на праймериз 2024 року.
- 1 грудня стало відомо, що згідно з рішенням федерального апеляційного суду у Вашингтоні, округ Колумбія, колишній президент США Дональд Трамп не має імунітету від відповідальності за цивільними позовами, пов'язаними з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе