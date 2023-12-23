Строк у нього на це до 31 грудня 2023 року. Строк цей поставив не я. Строк цей окреслив сам собі Сергій Марченко, коли поставив підпис під меморандумом МВФ, де тепер вписаний структурний маяк МВФ – прийняти Національну стратегію доходів до кінця грудня 2023 року. Це той самий документ, в якому повинно було бути розписано, як само з точки зору економіки ми наповнюємо бюджет, для того аби(з урахуванням міжнародної допомоги вочевидь) фінансувати війну.

Може, з кимось з бізнесу Мінфін обговорював стратегію доходів? Ну, бізнесу ж ті податки платити. Не чув про таке. Може, там з якимись експертами обговорювали? Справа складна, порадитися б. Не бачив. А що каже сам міністр фінансів про свою стратегію? А нічого не каже. На сторінці в ФБ міністерства ані пари з вуст про стратегію. В пресреліз на сайті також. Тупо мовчання.

А про що говорить міністр, якщо не про стратегію? Який в нього план?

План простий в міністра, якщо його послухати. Такий самий, як в росіян, ага.

"Звичайно, у мене власний інтерес як міністра фінансів. Простіше, коли гривня девальвує — у мене тоді баланси краще сходяться. Мені краще, коли в нас інфляція більша. Але з точки зору економічних інтересів і перспектив майбутнього це нормальна, правильна і логічна політика. А з точки зору нинішніх інтересів громадян, звичайно, курс стабільний і висока купівельна спроможність — це дорогі іномарки".

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Каже нам міністр, що через те що українці купують дорогі іномарки, в нього баланси не сходяться, і тому він бажає зростання цін (інфляції) і падіння гривн і(бо тоді від імпортних мит будуть більші надходження в бюджет).

Пане Сергій, а ви точно міністр фінансів?

Ну, якщо проблема в іномарках та айфонах, то, може, ми мита на дорогі речі піднімемо для багатих, а не обвалимо гривню і влупимо високу інфляцію для всіх. В країні і так ситуація не дуже, може обійдемося без загального зростання цін? Бо ж, знаєте, і пальне в нас не все своє, а не тільки айфони. Та і не тільки айфони з-за кордону возити треба.

Деталі для дронів, пластики для лиття, турнікети, корчі, теплаки, двигуни, запчастини, рації, мікруху для РЕБів, тисячі всього – воно все ж також за валюту. І подорожчає все це для армії. Так само як насіння, корми, запчастини, станки й все таке інше, але то вже для всіх. Ті хто купував машину за 100к баксів, вони тих 10% інфляції та девальвації й не помітять, а мільйони зростання цін на все помітять.

Але Сергій Марченко таких мит не пропонує. Бо, я так розумію, знає щось про нашу податкову та митницю. Але нічого не робить, хоча формально і податкова, і митниця в нього в підпорядкуванні. Міністр виконувати роботу міністра не бажає, митників реформувати не хоче, тому українцям варто перевдягати в чисте, так? Так це розуміти треба? Така стратегія доходів?

Складно? Міністр каже ще простіше.

"Це обмеження суспільного споживання. Нам потрібно зменшити його в декілька разів, тому що ми споживаємо в основному імпортні товари й послуги, це визначає наш економічний потенціал".

З тексту не дуже зрозуміло, яке саме споживання мав на увазі міністр. Але, я так розумію, загальне, бо потім він сказав, що в основному ми споживаємо. Імпортні товари й послуги. Ну, я такі пропозиції інакше ніж економічної полпотівщиною не назву. В декілька разів? Рілі? Разів?

І тут я прямо не знаю, що в міністра спитати. А якщо споживання населення впаде у три рази, то на скільки впадуть надходження від податків? А надходження акцизів від бензину? А ПДВ від торговельних мереж? А в банків прибуток буде, щоб купувати ОВДП? Чи як міністр собі уявляє?

Ми будемо платити міністру мита за ввезення комплектухи для дронів, будемо збирати дрони (за це сплатимо податки на зарплати, оренду та комуналку), а потім будемо доставляти ті дрони до фронту (і платити акцизи в бензині)? Так? А гроші в нас будуть від волонтерів? Ну, тоді не забудьте про сплату ПДФО з волонтерки, яка збирається на приватні картки. А у волонтерів гроші будуть з тумбочки, я так розумію. Чи від військових. Так?

А якщо споживання впаде у пʼять разів, доведеться глушити газогони та електромережі, бо споживання населенням буде не вистачати для функціонування мереж? Комуналка в середньому 10% витрат домогосподарств. На їжу в середньому витрачають 40%. Разом 50%. Якщо скорочувати споживання товарів та послуг більш ніж у два рази, то виникають проблеми.

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Зменшення споживання в декілька разів призведе до колапсу економіки в багатьох секторах, тим більше непрогнозованого колапсу. Якщо це ще полірнути девальвацією, то буде глина. Це не називається переведенням економіки на військові рейки, це переведення економіки в режим міста в блокаді. Сараєво 1993 року розміром зі всю Україну. Але ми не в блокаді.

Однак видихну, бо щось я розійшовся.

Дивіться, я ж не економіст. І навіть я знаю, що в девальвації самій по собі нема нічого страшного. Якщо вона встановлюється в результаті балансу. Я розумію, що нам конче потрібно скоротити споживання сбушниками, митниками, податківцями, депутатами та міністрами дорогих іномарок та айфонів. Розумію. То введім мита на дорогі речі.

Я розумію, що нам потрібно скоротити некритичний імпорт. То запровадьмо на нього обмеження митами або ще чимось. Тут, звісно, в міністра знову буде корупція і контрабас, але хай працює та викорінює. Так звісно Національна стратегія доходів потребуватиме нових податків, зменшення спрощених режимів тощо. Але хоч хтось це з бізнесом обговорив? Населенню пояснив? До прийняття Стратегії всього нічого, вітаю. ФОП — це ж не тільки оптимізація торговельних мереж (з якою ані Мінфін, ані податкова нічого зробити не можуть), це ж і населення, мільйони людей, хтось про них подумав?

На що надія? На магічну кнопку "девальвація"? Клацнемо, і буде зашибісь? А якщо буде, як у росіян? В нас стільки інерції та резервів нема, як в них. Історія як про маленьку радянську армію проти великої радянської армії, але тільки про економіку.

Я дякую Марченку за роботу з міжнародниками, за взаємодію з МВФ. Це була гарна зовнішня робота. Але вона не касує роботи внутрішньої. Податкова повинна не мутитися з ПДВ та обналом. Митниця не повинна "дахувати" контрабас та чорне зерно. Може, це буде основою нашої Стратегії доходів? Можна?

Я не економіст, але скажу як громадянин. Настрої населення зараз дуже погані. Дуже. Я відчуваю це навіть в ФБ, банально є величезний запит на "зраду", і тому я не хотів писати цей текст. Але. Безумні ідеї про скорочення загального споживання в рази чи свідому девальвацію, щоб надходжень було більше, не враховують реакції населення на такі дії. Зростання ціни дорогої іномарки на 200% всім пофіг. Навпаки зрадіють.

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Обмеження некритичного імпорту не зовсім пофіг, але можна пережити. Зростання на 30% цін на всі товари в кошику в супермаркеті, бо долар стрибнув, всім не пофіг. Це помітять, як і зростання цін на бензин. Україна — не Росія, нагадаю вам класика, і українці не росіяни, вони терпіти не будуть.

Нам дійсно треба протриматися довше росіян. Але це зробити буде дуже складно. Навіть презентація Стратегії доходів з новими ставками податків і знищенням спрощених режимів стане "зрадою". Я вже не кажу, про інші ідеї, які якщо почнуть реалізовувати, то я хз що робити.

Може, Міністерство фінансів якось там спуститься з Олімпу, та почне спілкуватися з країною, яка найняла його на роботу?

Я то розумію, що ви там, в Мінфіні, вважаєте, що врятували країну. Ви дійсно багато зробили. Але насправді рятували країну інші люди. І гроші в бюджет приносите не ви. А ми. Громадяни.

Варто про це памʼятати.

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Про автора. Антон Швець, український блогер, телеведучий, публіцист та політичний діяч

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