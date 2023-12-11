Для мене це стало приводом поговорити про санкційний механізм та його використання в умовах війни:

Санкції — це теж зброя, яка дає змогу завдавати супротивнику реальної шкоди. Ми живемо у глобальному світі навіть в умовах краху процесу глобалізації. Тому узгоджувати санкції з нашими партнерами необхідно заздалегідь, гармонізувати санкційний механізм. Санкції завдають шкоди й державі, яка її запроваджує, — це аксіома, маємо це враховувати в умовах значних викликів для економіки України. Необхідно проводити інформаційну кампанію стосовно санкцій для громадян України, проводити непублічні консультації з нашими партнерами. Для України санкційний інструмент виглядає сьогодні навчальним посібником, який ми опановуємо просто у процесі використання. Запровадження можливості оскаржувати санкції значно збільшить довіру до них. Санкції проти економічних суб'єктів, які займають помітні позиції на ринку, мають бути публічно обґрунтовані. Потрібно передбачити можливість тиску з боку наших партнерів (приклад Угорщини та ОТР-банку є дуже показовим). Доцільно розробити та ухвалити окремий закон "Про санкції проти країни-агресора та її прибічників", щоб модернізувати нормативну сферу України. У процесі запровадження санкцій важлива не кількість, а якість, ефективність.

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Визнаючи, що війна не триватиме два-три тижні, ми беремо на себе зобов'язання використовувати санкційні механізми більш ефективно. Це аксіома, чи не так?

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Про автора. Євген Магда, політолог

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