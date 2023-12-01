Прийняття такого історичного рішення колективним Заходом різко б зменшило напругу очікування довгожданої фінансової допомоги Україні та могло б істотно пришвидшити шлях нашої держави до перемоги.

Аргументами противників такої конфіскації російських активів стає те, що, мовляв, подібна операція незаконна з правової точки зору. І вона, крім всього іншого, може підірвати саму основу гарантування недоторканності вкладів, які розміщені на рахунках в інших країнах.

Однак, якщо проаналізувати це питання з різних юридичних ракурсів міжнародного права, то чи можна тоді вважати вторгнення Російської Федерації в іншу державу діями, котрі відповідають міжнародному праву? А виходячи з цього, будь-які суперечки щодо законності передачі заморожених активів Росії починають втрачати свій сенс.

Ще одним з аргументів відмови в передачі Україні російських активів є те, що, в такому разі світова арена стане територією неконтрольованої анархії, яка виключатиме будь-які міжнародні закони та правила. Однак, чи можна вважати нічим не спровоковану війну Росії в Україні законними та правовими діями? Ось з чого й потрібно починати.

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Вибір є таким: використовувати заморожені активи Москви для допомоги Україні у боротьбі з загарбниками, що могло б значно скоротити час війни та врятувати життя дуже багатьох українських громадян, або взагалі ніколи не віддавати їх Російській Федерації, оскільки Росія не збирається виконувати вимоги демократичного світу. Яка користь від цих коштів, якщо вони, за останнім сценарієм, ніколи не будуть повернені тоталітарній Росії?

На сьогодні російські активи у Європі становлять 300 мільярдів, а в Сполучених Штатах 39 мільярдів доларів. Європейці й досі вагаються стосовно конфіскації цих московських грошей. Якщо в Америці приймуть закон, який дозволяє арешт і конфіскацію російських фінансових активів, то це означатиме – такі дії стануть законними в США, що підірвало б усі аргументи їх противників, і, відповідно, підштовхнуло держави Європейського континенту до прийняття аналогічних законів.

Війною в Україні Російська Федерація порушила всі наявні правила, котрі виписані міжнародною спільнотою з метою мирного співіснування країн з різними політичними устроями та соціально-економічними укладами. Тепер вона держава-ізгой з усіма наслідками, які з цього автоматично виникають. Тому всі засоби, котрі необхідно застосувати для того, щоб зупинити її агресію в Україні, можуть вважатися легітимними. Російська Федерації і її населення, яке активно чи пасивно підтримувало так звану "спеціальну військову операцію" Путіна, мають заплатити високу ціну за свою агресію, жадібність і безпринципність.

Конфіскацію російських мільярдів закордоном цілком можна порівняти з боротьбою з вогнем за допомогою зустрічного вогню. Конфіскування їх і перерозподіл, з метою допомогти Україні захистити свою незалежність та суверенітет, це захист найважливішого питання сучасності – демократії. А також можливість зупинити геноцид 40 мільйонного українського народу, який здатен призвести до початку Третьої світової війни. Надаючи українцям кошти для національно-визвольної війни з московськими колонізаторами, США та Європа цим самим захищають і свою національну безпеку.

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Виходячи з цього, Україна має отримати всі заарештовані на Заході активи Росії. Коли хтось підпалив будинок свого сусіда, то відповідати мусить він, а не сусід на якого напали. Російська Федерація розпочала свою незаконну війну, і вона повинна повністю розплатитися за усе те зло та страждання, які вона принесла українцям.

Україна захищається від геноцидної війни, етнічних чисток і окупації Москвою її земель. Постачання зброї, боєприпасів, навчання українських воїнів та надання розвідувальних даних Україні для підтримки нашого опору підступним загарбникам, роблять свою надзвичайно вагому та корисну справу. Однак зараз настав час для того, щоб кардинальним чином переломити ситуацію, надавши Україні необхідну фінансову допомогу.

Адже щоб не говорили Путін і його маріонетки, що міжнародне право забороняє використовувати заморожені кошти, після того, як російські терористичні війська знищили в Україні перший житловий будинок, лікарню, дитячий садок, школу, ринок чи вокзал – заборона щодо Росії перестала існувати. Ці злочини проти людства не мають і не можуть мати термінів давності. А хто вчиняє геноцид, мусять нести повну юридичну та фінансову відповідальність.

Конфіскацію активів РФ, що знаходяться на Заході, можна буде визначити юридично, як "попередньо оплачені репарації". Коли зробити це зараз, то це допоможе росіянам в майбутній Росії зменшити свій загальний борг, який вона змушена буде виплачувати Україні у вигляді репарацій, чи іншого виду відшкодувань за всі ті страшні звірства режиму Путіна, які він вчинив в Україні.

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Якщо ж не буде досягнуто швидкої згоди щодо передачі конфіскованих фінансових активів Росії до України, можна піти іншим шляхом. Міжнародні банки, в яких нині знаходяться активи Російської Федерації, з цих грошей можуть надати Українській державі цільові довготермінові безвідсоткові кредити. Терміни погашення яких не будуть наперед точно обумовлені. А надалі ці суми можуть утримуватись з нарахованих РФ об’ємів репарацій.

Мусить бути також конфісковане в Європі й Америці все майно російських нуворишів, яке тільки вдасться там відшукати. А це: літаки, гелікоптери, яхти, спортивні команди, автомобілі, картини та інші твори мистецтва. Усе це можна розпродати на аукціонах, а отримані від цього кошти передати Україні для звільнення окупованих частин Східної та Південної України та Криму. Й це потрібно робити прямо зараз, не відкладаючи на потім.

Росія скоїла воєнні злочини та злочини проти людства, включаючи тортури, вбивства дітей, нанесення різного роду фізичних і психологічних травм. Жінки, навіть вагітні в пологових будинках, діти, зокрема, немовлята в ліжечках і колясках, та люди похилого віку стали навмисними мішенями росіян для вбивств і принесення хаосу на окуповані ними українські землі.

Російська Федерація цілеспрямовано і методично атакувала та руйнувала лікарні, школи, будинки, магазини, цілі квартали та всі інші форми української цивільної інфраструктури. Навіть базові збитки на сьогодні сягають багатьох сотень мільярдів доларів, але повна сукупна вартість заподіяної шкоди, включаючи вбивства мирного населення, викрадення дітей, інвалідність через різного роду каліцтва, втрату економічної життєздатності, а також подальші витрати на відновлення української інфраструктури, напевно, вже обчислюються трильйонами доларів.

Не потрібно забувати й того, що Росія проводила свої "військові операції" в Україні як терористична організація. Документальних доказів жорстокості та безмежів’я РФ з кожним днем стає все більше. Було задокументовано факти зґвалтувань, катувань та використання проти цивільних осіб незаконних боєприпасів, таких як фосфорні бомби. У справедливому світі така поведінка, яка є синонімом тероризму, має наражати Росію та її активи на повний комплекс контрзаходів, які використовуються для паралізування діяльності інших терористичних організацій.

Режими поза законом, подібні до російського, мусять отримати жорсткий наочний урок і надалі зробити свій вибір: поводитися, як прописано міжнародними законами, не скоювати воєнних злочинів і брати участь у міжнародній фінансовій системі, або вести свою терористичну діяльність та стати другою Північною Кореєю, де економіка тримається на позаекономічних правилах.

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Комплексний наступ на режим Путіна має полягати в тому, що далі конфіскації мусять підлягати гірськолижні шале і готелі у Швейцарії та Франції, які потрапили у власність російських олігархів, пентхауси в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі, розкішні маєтки в Каліфорнії та Флориді. Ті, хто підтримують путінську війну в Україні, мусять, повною мірою, відчути її наслідки на собі особисто.

І поки триває війна Росії з Україною, росіянам має бути перекрита можливість лікуватися в Німеччині, Швейцарії чи Франції, відвідувати Європейський Союз, США та всі інші демократичні держави. Нехай вони відпочивають і отоварюються у Венесуелі, Іраку і Північній Кореї.

Використання російських конфіскованих коштів для фінансування захисту України від Путіна є виправданим. Необхідно використовувати усі видимі та невидимі інструменти для того, щоб відповісти на той удар, який завдав Путін світовій системі безпеки, яка до того успішно діяла багато десятиліть поспіль.

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Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

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