За час війни вже проведено безліч конференцій щодо відновлення України після війни. На них презентувалися футуристичні ідеї, які дуже далекі від реальності. Сьогоднішня реальність – це війна, яка ще невідомо скільки триватиме. А відбудовувати та змінювати країну потрібно вже, бо інакше нас чекають занепад і зневіра.

Щоб перемогти та розвиватися, нам потрібні ресурси, і це зовсім не про гроші на виживання (та проїдання). Нам необхідно відмовитися від багатьох звичних для нас моделей поведінки й відмовитися від ролі жертви. Навпаки, ми маємо показати, що готові взяти відповідальність за себе та боротися за своє майбутнє не тільки на полі бою.

Зараз саме час сформулювати та представити конкретні пропозиції щодо того, як навіть під час війни, нарощувати власний ВВП, збільшувати кількість грошей в економіці та кваліфікованої робочої сили. Тільки так Україна зможе залучити іноземні кампанії, особливо європейські та американські, або до спільних проєктів, або навіть створюючи сприятливі умови для розвитку їхнього бізнесу в Україні.

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Саме цього ми потребуємо для розвитку країни, а представники країн-партнерів - для пояснення своїм суспільствам на що витрачаються їхні гроші. Адже за такою логікою гроші будуть витрачатися не на проїдання, а на розвиток. І сприятимуть зростанню і в Україні, і в їх державах. Така співпраця вигідна всім і робить сильнішими всіх нас.

Звідки така впевненість? Останні два тижні я провела на зустрічах у Брюсселі та в Вашингтоні. Частина моєї програми була присвячена новій громадській ініціативі, до якої я погодилась долучитися. Отже, ми мали нагоду протестувати на партнерах наші спільні ідеї та пропозиції.

Ось мої висновки за ці два тижні зустрічей та перельотів:

З нами всі готові говорити, особливо, коли привозиш щось конкретне для обговорення. І в Білому домі, в Держдепартаменті США мене зустрічали на тому ж рівні, як у часи, коли я мала статус урядовця. Особливо сьогодні всіх цікавлять не стільки посади, як сутність пропозицій, їх обґрунтування та реалістичність.

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Європейські та американські бізнеси найбільше стурбовані не війною, а політичними ризиками. А наші партнери готові вкладати гроші у свої компанії, щоб вони розвивали свої потужності саме в Україні. Логіка вигідна всім.

І головне. Для продовження розмови треба повністю прибрати підґрунтя появи корупції в Україні. Не тільки знайти окремих корупціонерів, а знищити систему, яка їх уможливлює. Коли наші партнери говорять про "реформи", вони саме це мають на увазі.

Джерело

Про авторку. Лана Зеркаль, українська дипломатка, ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції

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