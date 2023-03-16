Ми створювали нові інституції для того, щоб вони працювали по-новому
Верховенство права — це не тільки принцип, але і перша умова вступу до Європейського Союзу
У президента США Байдена не так давно проводили обшуки в будинку. І ні для кого це не стало проблемою – просто правоохоронці виконують свою роботу, відповідно до зрозумілих правил та процедур.
Коли Крістін Лагард була очільницею МВФ, у неї теж проводили обшуки. Вона довела свою невинуватість в суді й суд не став на заваді кар’єрі – після того вона стала главою Європейського центробанку. Так працює нормальна правова система, в якій справді поважають принцип невинуватості. Людина вважається невинуватою, поки суд не виніс відповідного рішення.
Читайте також: Невже це для того, щоб кожен, хто працює на державних посадах, мав страх?
Верховенство права — це не тільки принцип, але і перша умова вступу до Європейського Союзу. Для кожного з нас це гарантія нашого майбутнього та майбутнього наших дітей. Щоб мати це майбутнє, ми маємо перемогти не тільки росіян на полі бою, але і совок, який залишається у світосприйнятті та поведінці.
Верховенство права — це не тільки принцип, але і перша умова вступу до Європейського Союзу. Для кожного з нас це гарантія нашого майбутнього та майбутнього наших дітей. Щоб мати це майбутнє, ми маємо перемогти не тільки росіян на полі бою, але і совок, який залишається у світосприйнятті та поведінці
Совок – це неповага до прав людини та публікація персональних даних без згоди. Публікація судом – установою, яка має захищати права і свободи.
Читайте також: Не треба перекладати відповідальність за зміни на тих, хто повернеться з війни
Це маніпуляції з фактами й навіть відверта брехня. Це застосування надмірного запобіжного заходу для тиску на підозрюваного. Стара радянська практика "спочатку посадимо, а потім розберемося".
Це також намагання гнатися за статистикою, щоб продемонструвати успішність. Бо успішність вимірюється кількістю людей, які сидять, а не кількістю справедливих вироків.
Ми створювали нові інституції та наділяли їх повноваженнями саме для того, щоб вони працювали по-новому. Використовували кращі європейські практики, а не радянські методи. Ми все ще можемо розв'язувати ці проблеми росту. Я все ще маю надію, що судовий процес буде цивілізованим та змагальним. І проблема не є системною, а просто глюком, на рівні виконавців.
Про авторку. Лана Зеркаль, українська дипломатка, ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.17
Купівля 38.17Продаж 38.95
-
EUR
Купівля 40Продаж 41.01
- Актуальне
- Важливе