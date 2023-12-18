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Паніки немає, штучно створена проблема: голова КВУ Кошель про тенденцію складання мандатів парламентарями

18 грудня, 2023 понедiлок
12:53
Суспільство Верховна Рада

Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, зазначив, що паніка щодо складання мандатів народними депутатами була піднята з метою врятувати депутатські групи від розпуску, які є найближчими союзниками фракції "Слуга Народу"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Паніки немає. Проблему штучно створив Давид Арахамія, і я розповім чому. Якщо подивитися з початку року, то мандати склали або мандатів позбавили лише 15 народних депутатів. Нагадаю, серед них Медведчук, Козак, Королевська, Солод, тобто цілий пакет депутатів від ОПЗЖ. Я переконаний, що наступного року такого активного депутатопаду ми не побачимо. Масового процесу не буде. Чи загрожує такий процес стабільній роботі Верховній Раді? Не загрожує жодним чином, бо, якщо ми подивимося на табло голосування у парламенті, то побачимо, що проблем з голосами не існує", - зауважив голова Комітету виборців України.

За його словами, сьогодні реальна більшість це дві депутатські групи, "Довіра" та "За майбутнє", а також фракція "Слуга Народу". Ще дві групи колишньої ОПЗЖ є найближчими союзниками "Слуг Народу".

"Чому підняв паніку Давид Арахамія, кажучи, що є проблема з депутатами, які масово складають мандати? Тому що паралельно він зареєстрував законопроєкт, яким можуть дозволити зменшити граничну кількість депутатських груп. От зараз депутатська група відповідно до закону про регламент, це мінімум 17 депутатів. А вони пропонують зменшити до 14. І тут питання: для чого ця гра у цифри? Річ у тім, що відповідно до закону про регламент пан Стефанчук вже на найближчому засіданні мав би оголосити про розпуск двох депутатських груп, "За майбутнє" та "Відновлення України", колишня ОПЗЖ. У "Відновлення України" зараз є 16 депутатів, у "За майбутнє" – 17", - пояснив Олексій Кошель.

Кошель нагадав, що місяць тому депутат Віктор Балога у знак протесту оголосив про вихід з депутатської групи.

"Тому зараз потрібні саме такі ігри: давайте зробимо паніку, не вистачає депутатів, парламент під загрозою. Цього нема, бо мова цифр показує, що парламенту нічого не загрожує, голоси за рішення є. А паніка - це спецоперація, як врятувати своїх союзників у сесійній залі", - резюмував пан Олексій.

  • Верховна Рада України на засіданні 8 грудня позбавила мандатів трьох нардепів: Максима Єфімова, Дмитра Шпенова та Віталія Данілова.
  • 11 грудня голова парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія стверджує, що багато нардепів хотіли б скласти повноваження, однак їх не відпускають
Україна
Верховна Рада
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