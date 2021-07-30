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"Пантера буквально зняла скальп": чоловіка, на якого напала тварина в зоопарку під Полтавою, прооперували

30 липня, 2021 п'ятниця
22:33

33-річного чоловіка, на якого напала пантера в зоопарку під Полтавою, госпіталізували в шоковому стані

Про це повідомляє ТСН.ua.

Постраждалого від нападу пантери чоловіка вже перевели з реанімації до травматології.

Він уже в свідомості, але розмовляти про обставини нападу пантери нічого не хоче.

Свідки події розповіли, що пантера напала на чоловіка, коли він розвозив корм візком.

"Вона сиділа у нього на плечах і в пащі тримала верх його голови. У нього не було верхньої частини скальпа, вона йому відірвала", - йдеться у повідомленні.

Володимир Пінчук, лікар-травматолог Полтавської обласної лікарні, куди госпіталізували потерпілого, розповів, що пацієнта доставили у важкому стані.

"Фактично було знято скальп з голови, численні рвані рани тулуба, обличчя та кінцівок. Під час операції був реімплантірован знятий скальп з волосяної частини голови", - розповів він.

У приватному зоопарку Ковалівки відмовляються коментувати цей інцидент. На телефонні дзвінки дирекція екопарка не відповідає. 

У поліції ж з'ясували, що потерпілий насправді не був працівником екопарка.

"Він начебто товариш директора зоопарку, який іноді консультується з ним, тому що за освітою обидва ветеринари", - розповів речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв.

  • Нагадаємо, у зоопарку в селі Ковалівка, що під Полтавою, пантера напала на чоловіка.

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Полтава
зоопарк
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