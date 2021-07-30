"Пантера буквально зняла скальп": чоловіка, на якого напала тварина в зоопарку під Полтавою, прооперували

Про це повідомляє ТСН.ua.



Постраждалого від нападу пантери чоловіка вже перевели з реанімації до травматології.



Він уже в свідомості, але розмовляти про обставини нападу пантери нічого не хоче.



Свідки події розповіли, що пантера напала на чоловіка, коли він розвозив корм візком.



"Вона сиділа у нього на плечах і в пащі тримала верх його голови. У нього не було верхньої частини скальпа, вона йому відірвала", - йдеться у повідомленні.



Володимир Пінчук, лікар-травматолог Полтавської обласної лікарні, куди госпіталізували потерпілого, розповів, що пацієнта доставили у важкому стані.



"Фактично було знято скальп з голови, численні рвані рани тулуба, обличчя та кінцівок. Під час операції був реімплантірован знятий скальп з волосяної частини голови", - розповів він.



У приватному зоопарку Ковалівки відмовляються коментувати цей інцидент. На телефонні дзвінки дирекція екопарка не відповідає.



У поліції ж з'ясували, що потерпілий насправді не був працівником екопарка.



"Він начебто товариш директора зоопарку, який іноді консультується з ним, тому що за освітою обидва ветеринари", - розповів речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв.

Нагадаємо, у зоопарку в селі Ковалівка, що під Полтавою, пантера напала на чоловіка.