"Почули жахливий крик": під Полтавою пантера напала на ветеринара, він в лікарні
У зоопарку в селі Ковалівка, що під Полтавою, пантера напала на ветеринара
Про це повідомляє місцеве видання Kolo.News.
"За попередньою версією, пантера покусала місцевого ветеринара. Нині чоловік у лікарні, його оперують. Доки про стан потерпілого говорити рано", – сказав Юрій Сулаєв, речник обласної поліції.
За словами очевидців, пантера напала на ветеринара ззаду та схопила за голову. В зоопарку наразі цю подію не коментують.
За даними місцевого ЗМІ, станом на зараз чоловік прийшов до тями в лікарні. Потерпілий - 33-річний мешканець Полтави.
"Почули жахливий крик. Обернулись і побачили, що пантера сиділа на голові в чоловіка, котрий з візком розвозив корм. Всі працівники схопили палиці і хто що, кинулись до клітки з пантерою, але та не відпускала голову. Якось таки людям вдалось відбити чоловіка у хижака", - розповіла одна з очевидців події.
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