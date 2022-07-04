Папа Римський оголосив про намір відвідати Москву та Київ
Папа Римський Франциск заявив, що після липневого візиту до Канади має намір якнайшвидше відвідати Росію та Україну
Про це понтифік заявив у інтерв'ю Reuters.
За його словами, державний секретар Ватикану П'єтро Паролін зв'язувався з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим з приводу візиту до Москви.
"Можливо після повернення з Канади мені вдасться поїхати в Україну. Спочатку треба поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти, але я хотів би поїхати в обидві столиці. Ми обмінялися повідомленнями з цього приводу, бо я думав, що, можливо, російський президент міг би приділити мені невелике вікно для служіння справі миру", – сказав Папа Римський.
Візит Франциска до Канади заплановано на кінець липня.
- 22 березня президент Володимир Зеленський закликав Папу Римського Франциска стати посередником у встановленні миру в Україні.
- 2 квітня Папа Франциск заявив, що розглядає можливість здійснити візит до України.
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