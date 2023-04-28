Про це пише Reuters.

На початку своєї поїздки до Угорщини Папа Римський Франциск ствердив, що в Європі існує загроза зростання націоналізму та звернувся до будапештського уряду, зазначивши, що прийняття мігрантів разом з континентом було б справжнім знаком християнства. Також він закликав відмовитися від "самореферентних форм популізму" і суто націоналістичних інтересів.

Франциск запропонував повернутися до "європейської душі", про яку мріяли ті, хто заклав фундамент сучасної Європи після Другої світової війни, заявивши, що нації повинні "дивитися за межі національних кордонів".



Виступаючи в день, коли Росія завдала перших за майже два місяці широкомасштабних авіаударів по Україні, Франциск знову закликав до припинення війни закликаючи до зусиль заради миру.