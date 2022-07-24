Папа Римський заявив, що має "велике бажання" відвідати Україну

Про це повідомляють у Reuters.

"Я маю велике бажання поїхати до Києва", - сказав Папа Римський на запитання про можливу майбутню поїздку в Україну.

Зазначається що про бажання відвідати Україну він повідомив у літаку перед журналістами, які подорожували з ним із Риму до Канади.

Після інтерв’ю Кремль заявив, що не мав предметних контактів з Ватиканом щодо можливого візиту, тоді як Україна поновила запрошення понтифіку.



Папа летів у неділю до Едмонтона, столиці Альберти, на початку поїздки до Канади, під час якої він має на меті просити вибачення за роль Римо-Католицької Церкви в школах-інтернатах, де багато дітей корінного населення зазнали насильства.

5 червня Понтифік закликав до "справжніх переговорів" для припинення війни в Україні, жодного разу не згадавши Росію.

14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати"

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