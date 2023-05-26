Про це він сказав, відповідаючи на запитання щодо підтримки формули миру президента Зеленського, пише Reuters.

Франциска двічі запитали, чи повинна Росія повернути окуповані території. Першого разу він проігнорував запитання, але журналіст поставив його ще раз.

"Це політичне питання. Миру буде досягнуто, коли вони зможуть говорити одне з одним, віч-на-віч або через посередників. Якщо вони не будуть говорити … це політичне питання", – сказав Папа Римський.

1 травня Папа Римський Франциск заявив про участь у секретній миротворчій місії в Україні.

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