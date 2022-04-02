Папа Римський зустрівся з українськими біженцями перед першою міжнародною поїздкою у 2022 році
Вранці 2 квітня Папа Римський Франциск зустрівся з українськими біженцями перш ніж відправитися в аеропорт для свого першого міжнародного рейсу у 2022 році
Про це повідомляє National Catholic Register.
Папа Римський зустрівся з 15 біженцями з України. Це матері і діти, які приїхали до Італії після повномасштабного вторгнення Росії. За даними видання, серед біженців була мати двох дітей (5 та 7 років). Вона приїхала до Італії, щоб зробити операцію та вилікувати серце доньки.
Папа Франциск зустрів групу у своїй резиденції у Ватикані. На зустрічі був також кардинал Конрад Краєвський, який служив посланником Папи в Україні.
Папа відвідає Мальту і Гоцо, два найбільших острови архіпелагу, офіційно відомого як Республіка Мальта. Очікується, що він помолиться в гроті Святого Павла вранці 3 квітня. Повідомляють, що в гроті жив і проповідував апостол Павло під час свого тримісячного перебування на острові Мальта в 60 р. н.е.
- Папа Римський Франциск заявив, що розглядає можливість здійснити візит до України. До України його запросили президент Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко, глава УГКЦ Блаженніший Святослав та посол України у Ватикані Андрій Юраш.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе