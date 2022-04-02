Папа Римський зустрівся з українськими біженцями перед першою міжнародною поїздкою у 2022 році

Про це повідомляє National Catholic Register.



Папа Римський зустрівся з 15 біженцями з України. Це матері і діти, які приїхали до Італії після повномасштабного вторгнення Росії. За даними видання, серед біженців була мати двох дітей (5 та 7 років). Вона приїхала до Італії, щоб зробити операцію та вилікувати серце доньки.



Папа Франциск зустрів групу у своїй резиденції у Ватикані. На зустрічі був також кардинал Конрад Краєвський, який служив посланником Папи в Україні.



Папа відвідає Мальту і Гоцо, два найбільших острови архіпелагу, офіційно відомого як Республіка Мальта. Очікується, що він помолиться в гроті Святого Павла вранці 3 квітня. Повідомляють, що в гроті жив і проповідував апостол Павло під час свого тримісячного перебування на острові Мальта в 60 р. н.е.

Папа Римський Франциск заявив, що розглядає можливість здійснити візит до України. До України його запросили президент Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко, глава УГКЦ Блаженніший Святослав та посол України у Ватикані Андрій Юраш.