Папу Франциска планують виписати з лікарні до Вербної неділі
Папу Франциска, який перебуває у римській лікарні після госпіталізації 29 березня, можуть виписатися з медзакладу до Вербної неділі, яка припадає на 2 квітня
Про це пише Vatican News.
Очікується, що Папу Франциска випишуть з лікарні вже в суботу, 1 квітня, а в неділю він очолить Євхаристійне богослужіння Пальмової неділі на площі Святого Петра.
Речник Апостольської Столиці Маттео Бруні опівдні 31 березня розповів, що "попередній день минув добре, згідно з нормальним клінічним перебігом".
За словами Бруні, увечері 30 березня понтифік повечеряв, з’ївши піцу разом з лікарями, медперсоналом, особистими помічниками та ватиканськими жандармами.
Уранці наступного дня Папа Франциск переглянув газети та взявся за роботу.
"Повернення Його Святості до "Дому святої Марти" передбачається упродовж завтрашнього дня (1 квітня - ред.), за результатами останніх аналізів, зроблених сьогодні (31 березня - ред.) вранці", — зазначив Бруні.
Тим часом пресслужба Святого Престолу повідомила, що Папа Франциск пополудні 31 березня відвідав пацієнтів відділення дитячої онкології. Там глава католицької церкви охрестив кількатижневе немовля, на ім'я Міґель Анхель.
- Нагадаємо, Папу Римського Франциска госпіталізували 29 березня до лікарні ім. Аґостіно Джемеллі у Римі через з респіраторну інфекцію. Напередодні він скаржився на труднощі з диханням, але про COVID-19 не йдеться.
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