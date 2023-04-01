Папу Франциска планують виписати з лікарні до Вербної неділі

Про це пише Vatican News.

Очікується, що Папу Франциска випишуть з лікарні вже в суботу, 1 квітня, а в неділю він очолить Євхаристійне богослужіння Пальмової неділі на площі Святого Петра.

Речник Апостольської Столиці Маттео Бруні опівдні 31 березня розповів, що "попередній день минув добре, згідно з нормальним клінічним перебігом".

За словами Бруні, увечері 30 березня понтифік повечеряв, з’ївши піцу разом з лікарями, медперсоналом, особистими помічниками та ватиканськими жандармами.

Уранці наступного дня Папа Франциск переглянув газети та взявся за роботу.

"Повернення Його Святості до "Дому святої Марти" передбачається упродовж завтрашнього дня (1 квітня - ред.), за результатами останніх аналізів, зроблених сьогодні (31 березня - ред.) вранці", — зазначив Бруні.

Тим часом пресслужба Святого Престолу повідомила, що Папа Франциск пополудні 31 березня відвідав пацієнтів відділення дитячої онкології. Там глава католицької церкви охрестив кількатижневе немовля, на ім'я Міґель Анхель.