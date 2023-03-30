Папа Франциск потрапив до лікарні
Папа Римський Франциск госпіталізований на "кілька днів" для обстеження та лікування респіраторної інфекції
Про це повідомляє CNN із посиланням на речника Ватикану Маттео Бруні.
"В останні дні Папа Франциск скаржився на труднощі з диханням і сьогодні вдень він відправився в Поліклініку Агостіно Джемеллі, щоб пройти медичні обстеження. Результати цих обстежень показали респіраторну інфекцію (за винятком інфекції Covid-19), яка потребуватиме кілька днів відповідної лікарняної медичної терапії. Папа Франциск зворушений багатьма отриманими повідомленнями і висловлює свою вдячність за близькість і молитву", - йдеться у повідомленні Ватикану.
Після щотижневої загальної аудієнції на площі Святого Петра глава Католицької церкви був доставлений в лікарню, щоб пройти низку аналізів. Раніше вдень у Ватикані повідомили, що візит і аналізи були заплановані.
Графік Папи на четвер розвантажили, "щоб звільнити місце для продовження аналізів, якщо це буде необхідно".
Понтифік останнім часом має проблеми зі здоров'ям. Його часто бачили з паличкою, а іноді він пересувається в інвалідному візку через біль у правому коліні.
У грудні 2022 року Папа Франциск повідомив, що написав заяву про зречення, яка буде використана в разі його "погіршення стану здоров'я" і неспроможності виконувати свої обов'язки. Франциск сказав, що написав листа кілька років тому і передав його тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне, який пішов у відставку в 2013 році.
Довідка: У 2013 році безпосередній попередник Франциска, Папа Бенедикт XVI, прийняв майже безпрецедентне рішення піти у відставку з посади, назвавши причиною "похилий вік". Це був перший випадок, коли Папа Римський пішов у відставку за майже 600 років.
Останнім Папою, який пішов у відставку до смерті, був Григорій XII, який у 1415 році пішов у відставку, щоб покласти край громадянській війні в Церкві, в якій більше ніж одна людина претендувала на звання Папи Римського.
- Нагадаємо, у середині березня очільник РПЦ Кирил закликав Папу Римського не допустити "вигнання" УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври. Папа Франциск відповів майже блискавично і закликав Україну "поважати релігійні об’єкти".
- Також Папа постійно відмовляється відвідати Україну, хоч і отримував чисельні запрошення. Свій візит він постійно пов'язує з бажанням паралельно поїхати у Москву.
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