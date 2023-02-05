Папа Франциск пояснив, чому досі не відвідав Україну

Про це повідомили в Vatican News з посиланням на заяву Папи.

"Я відкритий для зустрічі з обома президентами - Україною та Росією", - заявив понтифік у ході пресконференції.

Відомо, що навесні 2019 року Папа став на коліна перед лідерами Південного Судану, благаючи їх про мир. Журналіст із NBC NEWS, покликаючись на це, запитав у нього, чи був би Папа готовий зробити такий же жест, якби мав можливість зустрітися з Путіним, бачачи, що всі дотеперішні заклики до миру виявилися даремними.

На це Папа Франциск, зазначив, що він тому й не поїхав до Києва, "бо в цей момент не існувало можливості поїхати в Москву". Якщо ж ідеться про жести, то тим жестом, який він відчув спонтанну потребу вчинити, був нечуваний у дипломатичній практиці візит у посольство, щоби просити про зустріч і переговори.

"А жест під час зустрічі 2019 року. не знаю, як вийшов, це не було задуманим, а спонтанні речі неможливо повторити. Це Святий Дух веде тебе, й це неможливо пояснити, крапка", - сказав він.