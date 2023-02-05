Папа Франциск пояснив, чому досі не відвідав Україну
Папа Римський Франциск досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще не має можливості приїхати до Москви, але просить про діалог
Про це повідомили в Vatican News з посиланням на заяву Папи.
"Я відкритий для зустрічі з обома президентами - Україною та Росією", - заявив понтифік у ході пресконференції.
Відомо, що навесні 2019 року Папа став на коліна перед лідерами Південного Судану, благаючи їх про мир. Журналіст із NBC NEWS, покликаючись на це, запитав у нього, чи був би Папа готовий зробити такий же жест, якби мав можливість зустрітися з Путіним, бачачи, що всі дотеперішні заклики до миру виявилися даремними.
На це Папа Франциск, зазначив, що він тому й не поїхав до Києва, "бо в цей момент не існувало можливості поїхати в Москву". Якщо ж ідеться про жести, то тим жестом, який він відчув спонтанну потребу вчинити, був нечуваний у дипломатичній практиці візит у посольство, щоби просити про зустріч і переговори.
"А жест під час зустрічі 2019 року. не знаю, як вийшов, це не було задуманим, а спонтанні речі неможливо повторити. Це Святий Дух веде тебе, й це неможливо пояснити, крапка", - сказав він.
- 8 січня Папа Римський Франциск під час молитви на площі Святого Петра у Ватикані закликав молитися за матерів українських та російських військових, адже "й одні й другі втратили дітей".
- 25 січня у Ватикані відбулася зустріч делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій України з Папою Римським Франциском.
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