Папа Франциск просить молитися за матерів загиблих воїнів: "як за українських, так і за російських"
У неділю, 8 січня, Папа Римський Франциск під час молитви на площі Святого Петра у Ватикані закликав молитися за матерів українських та російських воїнів, адже "й одні й другі втратили дітей"
Про це повідомляє Vatican News.
Такий заклик він зробив серед паломників з різних країн світу.
"Сьогодні, маючи перед очима Богородицю, яка у вертепі тримає Дитя, яка годує Його, думаю про матерів солдатів, які полягли на цій війні в Україні. Українських і російських матерів: одні й другі втратили дітей. Такою є ціна війни. Молімося за матерів, які втратили дітей-солдатів, як за українських, так і за російських", – закликав Папа.
Зазначається, що Папа Франциск також закликав присутніх не забувати про "братів і сестер українців".
"Вони дуже страждають через війну. Це Різдво серед війни, без світла, без тепла… вони дуже мучаться! Будь ласка, не забуваймо про них!" – закликав Франциск.
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