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Війна з Росією: хроніка
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Папа Франциск просить молитися за матерів загиблих воїнів: "як за українських, так і за російських"

8 січня, 2023 неділя
19:54
Світ Папа Римський Франциск

У неділю, 8 січня, Папа Римський Франциск під час молитви на площі Святого Петра у Ватикані закликав молитися за матерів українських та російських воїнів, адже "й одні й другі втратили дітей"

Про це повідомляє Vatican News.

Такий заклик він зробив серед паломників з різних країн світу.

"Сьогодні, маючи перед очима Богородицю, яка у вертепі тримає Дитя, яка годує Його, думаю про матерів солдатів, які полягли на цій війні в Україні. Українських і російських матерів: одні й другі втратили дітей. Такою є ціна війни. Молімося за матерів, які втратили дітей-солдатів, як за українських, так і за російських", – закликав Папа.

Зазначається, що Папа Франциск також закликав присутніх не забувати про "братів і сестер українців".

"Вони дуже страждають через війну. Це Різдво серед війни, без світла, без тепла… вони дуже мучаться! Будь ласка, не забуваймо про них!" – закликав Франциск.

  • 14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".
  • Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.
  • Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.
  • 18 грудня Папа Римський Франциск назвав війну РФ проти України "світовою війною", яка не завершиться найближчим часом.
  • Папа Римський Франциск, вірогідно, згадав про війну в Україні у своїй різдвяній промові. За його словами, рівень жадібності та жаги до влади є таким, що деякі хочуть "поглинути навіть своїх сусідів".
  • Стало відомо, що Папа Римський Франциск зустрівся з маріупольським капеланом Геннадієм Мохненком у Ватикані, де вони разом помолилися за Україну.
  • 6 січня Папа Римський Франциск привітав із Різдвом вірян православних церков і католиків східних обрядів і закликав до миру в Україні.

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Ватикан
війна з Росією
Папа Римський Франциск
Світ про Україну
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