Про це повідомляє Vatican News.

Такий заклик він зробив серед паломників з різних країн світу.

"Сьогодні, маючи перед очима Богородицю, яка у вертепі тримає Дитя, яка годує Його, думаю про матерів солдатів, які полягли на цій війні в Україні. Українських і російських матерів: одні й другі втратили дітей. Такою є ціна війни. Молімося за матерів, які втратили дітей-солдатів, як за українських, так і за російських", – закликав Папа.

Зазначається, що Папа Франциск також закликав присутніх не забувати про "братів і сестер українців".

"Вони дуже страждають через війну. Це Різдво серед війни, без світла, без тепла… вони дуже мучаться! Будь ласка, не забуваймо про них!" – закликав Франциск.

14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".

Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.

Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.

18 грудня Папа Римський Франциск назвав війну РФ проти України "світовою війною", яка не завершиться найближчим часом.

Папа Римський Франциск, вірогідно, згадав про війну в Україні у своїй різдвяній промові. За його словами, рівень жадібності та жаги до влади є таким, що деякі хочуть "поглинути навіть своїх сусідів".

Стало відомо, що Папа Римський Франциск зустрівся з маріупольським капеланом Геннадієм Мохненком у Ватикані, де вони разом помолилися за Україну.

6 січня Папа Римський Франциск привітав із Різдвом вірян православних церков і католиків східних обрядів і закликав до миру в Україні.

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