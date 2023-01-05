Помолилися за Україну: Папа Римський зустрівся з маріупольським капеланом

Про це Мохненко повідомив у своєму facebook.

Він розповів, що разом з Папою обговорив становище України, зокрема тимчасово окупованого Маріуполя, а також бачення подальшого відновлення нашої держави. Мохненко зазначив, що попри зайнятість, Франциск "знайшов майже півтори години для взагалі не ділового спілкування з українським капеланом".

"Була дуже цікава, ґрунтовна розмова. Багато про що, але, звичайно, найбільше про Україну, про мій рідний Маріуполь. Помолилися разом із Папою Франциском за нашу країну. Ось уже не думав, що колись мене попросить вести молитву Папа Римський і після мого "Амінь" продовжить її зі сльозами на очах", - розповів Мохненко.

Капелан відзначив, що прибув до Папи з Бахмута прямо у військовій формі.

"Прибув до Ватикану в берцях і своїй звичайній фронтовій робі. Спілкування з Папою розпочалось з покаяння за цей церемоніальний прокол. Втім, у мене з 24 лютого немає в шафах жодних костюмів, туфель і краваток з метеликами. Та й шаф, і дому немає. Отож Святий Отець відпустив мені цей гріх", - пише він.

Мохненко подякував Папі Франциску за підтримку українського народу та запросив його до Маріуполя по завершенню війни.

Папа Римський Франциск закликав світову спільноту продовжувати проявляти солідарність до України, та "просити про мир" для українців.

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