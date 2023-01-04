Папа Франциск закликав світ до солідарності з "багатостраждальним народом України"

Про це він написав у twitter.

"Закликаю всіх наполегливо проявляти близькість і солідарність до багатостраждального народу України, який зазнає великих мук, та просити миру для нього", - йдеться у повідомленні.

14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".

Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.

Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.

18 грудня Папа Римський Франциск назвав війну РФ проти України "світовою війною", яка не завершиться найближчим часом.

Папа Римський Франциск, вірогідно, згадав про війну в Україні у своїй різдвяній промові. За його словами, рівень жадібності та жаги до влади є таким, що деякі хочуть "поглинути навіть своїх сусідів".

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