Папа Франциск закликав світ до солідарності з "багатостраждальним народом України"
Папа Римський Франциск закликав світову спільноту продовжувати проявляти солідарність до України, та "просити про мир" для українців
Про це він написав у twitter.
"Закликаю всіх наполегливо проявляти близькість і солідарність до багатостраждального народу України, який зазнає великих мук, та просити миру для нього", - йдеться у повідомленні.
- 14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".
- Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.
- Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.
- 18 грудня Папа Римський Франциск назвав війну РФ проти України "світовою війною", яка не завершиться найближчим часом.
- Папа Римський Франциск, вірогідно, згадав про війну в Україні у своїй різдвяній промові. За його словами, рівень жадібності та жаги до влади є таким, що деякі хочуть "поглинути навіть своїх сусідів".
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