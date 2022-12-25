Під час різдвяної промови Папа Римський згадав тих, хто "поглинає своїх сусідів"

Про це пише The Guardian.

Папа Франциск під час урочистої різдвяної промови попередив: рівень жадібності та жаги до влади є таким, що деякі хочуть "поглинути навіть своїх сусідів", маючи на увазі, вірогідно, війну в Україні.

Папа Римський вибудував промову навколо явища жадібності та надмірного споживання. Він попросив людей вийти за межі консюмеризму під час свят, заново відкрити значення Різдва та згадати тих, хто страждає від війни й бідності.

"Чоловіки та жінки в нашому світі, які прагнуть багатства та влади, пожирають навіть своїх сусідів, своїх братів та сестер.Скільки ми бачили воєн! І в скількох місцях навіть сьогодні нехтують людською гідністю та свободою!", - сказав Франциск.

Нагадаємо, 14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".

При цьому він ще жодного разу прямо не засудив керівництво РФ та особисто Володимира Путіна за вторгнення та воєнні злочини в Україні.

Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.

Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.

18 грудня Папа Римський Франциск назвав війну РФ проти України "світовою війною", яка не завершиться найближчим часом.

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