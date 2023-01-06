Папа Римський привітав християн із Різдвом і закликав до миру в Україні
Папа Римський Франциск привітав із Різдвом вірян православних церков і католиків східних обрядів і закликав до миру в Україні
Про це повідомили в Vatican News.
"Дорогі браття й сестри, від щирого серця вітаю спільноти східних Церков, як католицькі, так і православні, які завтра святкуватимуть Господнє Різдво. Особливим чином скеровую це вітання до братів і сестер багатостраждального українського народу", - наголосив Папа Франциск.
У своїй він звернувся до вірян та закликав до конкретних кроків щодо досягнення миру в Україні.
"Нехай же народження Спасителя вселить розраду, вселить надію, надихне конкретні кроки, які зможуть нарешті привести до припинення боїв і до миру. Молімося багато за Україну і за мир", - додав Папа Римський.
- 25 грудня Папа Римський під час різдвяної промови також згадав про війну в Україні. За його словами, рівень жадібності та жаги до влади є таким, що деякі хочуть "поглинути навіть своїх сусідів". Понтифік звернувся до вірян і закликав тих хто має владу, змусити зброю замовкнути й покласти край війні в Україні.
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