Папу Римського Франциска виписали з лікарні після операції
14 липня Папа Римський Франциск був виписаний з лікарні після операції на кишківнику
Про це розповідає "Радіо Свобода".
Папу Римського Франциска виписали з лікарні, куди минулого тижня він прибув для планової операції. Глава Католицької церкви залишив лікарню вранці 14 липня, передають журналісти.
Папа Римський Франциск був госпіталізований для планової операції на кишківнику 4 липня.
Понтифік лікувався у клініці імені Джемеллі, з балкона якої у неділю прочитав і щотижневу молитву.
Це була перша госпіталізація Франциска з моменту його обрання главою Римо-католицької церкви в 2013 році. У 2014-му, як зазначає ВВС, він був змушений скасувати кілька запланованих заходів зі своєю участю через проблеми зі шлунком.
- Нагадаємо, 4 липня Папу Франциска госпіталізували у Римі для проведення планової операції на кишківнику
- У неділю, 11 липня, Папа Римський Франциск вперше з’явився на публіці після перенесеної операції
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