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"Парад" знищеної російської техніки: на Хрещатик привезли рештки танків, гаубиць і ракет

21 серпня, 2023 понедiлок
14:22
Новини "Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

На Хрещатику в Києві відбудеться "парад" знищеної російської техніки. На центральній вулиці столиці почали встановлювати спалені танки, бронемашини, залишки ракет

Про це повідомляє кореспондентка телеканалу "Еспресо" Катерина Галко. 

"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

Фото: Катерина Галко

 

"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

Фото: Катерина Галко

 

На головну вулицю столиці уже привезли близько 20 одиниць знищеної техніки окупантів, серед яких танки, самохідні гаубиці, БМП, МТЛБ, БТРи, БМД, рештки збитих ракет.

"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

Фото: Катерина Галко

 

"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

Фото: Катерина Галко

 

"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

Фото: Катерина Галко

 

"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

Фото: Катерина Галко

 

"Парад" знищеної російської техніки на Хрещатику

Фото: Катерина Галко

 

Наразі триває монтаж виставки знищеної ворожої техніки. 

  • Як повідомили раніше у КМВА, у зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів у центрі Києва Хрещатик перекриють з 20 по 28 серпня. У столиці не влаштовуватимуть масових заходів на День Незалежності, натомість проведуть виставку зразків пошкодженої ворожої техніки. 


 

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