"Парад" знищеної російської техніки: на Хрещатик привезли рештки танків, гаубиць і ракет
На Хрещатику в Києві відбудеться "парад" знищеної російської техніки. На центральній вулиці столиці почали встановлювати спалені танки, бронемашини, залишки ракет
Про це повідомляє кореспондентка телеканалу "Еспресо" Катерина Галко.
Фото: Катерина Галко
Фото: Катерина Галко
На головну вулицю столиці уже привезли близько 20 одиниць знищеної техніки окупантів, серед яких танки, самохідні гаубиці, БМП, МТЛБ, БТРи, БМД, рештки збитих ракет.
Фото: Катерина Галко
Фото: Катерина Галко
Фото: Катерина Галко
Фото: Катерина Галко
Фото: Катерина Галко
Наразі триває монтаж виставки знищеної ворожої техніки.
- Як повідомили раніше у КМВА, у зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів у центрі Києва Хрещатик перекриють з 20 по 28 серпня. У столиці не влаштовуватимуть масових заходів на День Незалежності, натомість проведуть виставку зразків пошкодженої ворожої техніки.
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