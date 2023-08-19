Протягом тижня частково перекриють Хрещатик

Про це повідомляє КМВА.

"До уваги водіїв. У зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів в центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух буде перекрито з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня.

"Враховуйте цю інформацію при пересуванні центром столиці", - додали у КМВА.