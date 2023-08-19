Протягом тижня частково перекриють Хрещатик
У зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів в центрі Києва, а саме вулицю Хрещатик, перекриють з 20 по 28 серпня
Про це повідомляє КМВА.
"До уваги водіїв. У зв’язку з підготовкою та проведенням святкових заходів в центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рух буде перекрито з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня.
"Враховуйте цю інформацію при пересуванні центром столиці", - додали у КМВА.
- У міському застосунку столиці "Київ Цифровий" оновили мапу укриттів.
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